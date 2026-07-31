Την έντονη ανησυχία τους για τα προβλήματα που οδήγησαν τους δημάρχους και την Ένωση Δήμων στην απόφαση να πραγματοποιήσουν εκδήλωση διαμαρτυρίας στις 3 Αυγούστου 2026 εκφράζουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΟΗΟ-ΣΕΚ.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, οι δύο συντεχνίες καλούν την Κυβέρνηση και την Ένωση Δήμων να αρχίσουν άμεσα ουσιαστικό διάλογο για την εξεύρεση μακροπρόθεσμων λύσεων που θα διασφαλίζουν την οικονομική βιωσιμότητα και την εύρυθμη λειτουργία των τοπικών Αρχών.

Παράλληλα, τάσσονται κατά λύσεων που θα μεταφέρουν τα οικονομικά προβλήματα των Δήμων στους πολίτες μέσω αυξήσεων στα τέλη και στις φορολογίες.

Ανεπαρκής η φόρμουλα χρηματοδότησης

Οι συντεχνίες αναφέρουν ότι η υποχρέωση της Κυβέρνησης και της Πολιτείας να στηρίζουν οικονομικά την Τοπική Αυτοδιοίκηση απορρέει από την ίδια τη φιλοσοφία της μεταρρύθμισης που τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιούλιο του 2024.

Βασικοί στόχοι της μεταρρύθμισης ήταν, όπως σημειώνουν, η συνένωση των Δήμων και η διασφάλιση της οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειάς τους, ώστε να αναπτυχθούν πολιτικές για βελτίωση των υπηρεσιών προς τους δημότες με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Οι Δήμοι, ως φορείς τοπικής διακυβέρνησης που βρίσκονται εγγύτερα στους πολίτες, πρέπει να μπορούν να ανταποκρίνονται στις ανησυχίες και στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, προσθέτουν.

Δύο χρόνια μετά την εφαρμογή της μεταρρύθμισης, οι συντεχνίες εκτιμούν ότι η προβλεπόμενη από τη νομοθεσία φόρμουλα οικονομικής στήριξης των Δήμων δεν είναι επαρκής, δυναμική και αναπροσαρμόσιμη.

Αυτό, όπως υποστηρίζουν, δημιουργεί σοβαρά λειτουργικά προβλήματα, τα οποία επηρεάζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες και περιορίζουν τη δυνατότητα των Δήμων να ανταποκριθούν στις πρόσθετες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις που τους ανατέθηκαν.

Ζητούμενο η διοικητική αυτοτέλεια

Η ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και η ΟΗΟ-ΣΕΚ αναφέρουν ότι η διοικητική αυτοτέλεια των Δήμων παραμένει ζητούμενο, σημειώνοντας πως η αυτονομία πρέπει να συνυπάρχει με τη λογοδοσία.

Τονίζουν ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί βασικό πυλώνα εξυπηρέτησης των πολιτών και ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών και, ως εκ τούτου, δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο ούτε η διοικητική της αυτοτέλεια ούτε η οικονομική της βιωσιμότητα.

Σύμφωνα με τις συντεχνίες, η μεταρρύθμιση βρίσκεται ακόμη σε διαδικασία ωρίμανσης, ενώ παραμένουν ανοικτά ζητήματα που προέκυψαν από τις συνενώσεις.

Οι δύο οργανώσεις ζητούν σταθερότητα, αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και λογοδοσία στις τοπικές Αρχές, καθώς και προγραμματισμένες δράσεις που θα οδηγήσουν στη δημιουργία μόνιμων υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες των δημοτών.

Τάσσονται υπέρ της συνετής οικονομικής διαχείρισης, επισημαίνοντας ότι οι Δήμοι πρέπει να προστατευθούν από οικονομικές δυσκολίες ή αδιέξοδα που θα οδηγούσαν σε προσωρινές και αποσπασματικές διευθετήσεις.

Σεβασμός στις συλλογικές συμβάσεις

Οι συντεχνίες απαιτούν τον σεβασμό και την πλήρη εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, υπογραμμίζοντας ότι αυτό αποτελεί υποχρέωση τόσο των Δήμων όσο και της Πολιτείας.

Η υποχρέωση, όπως αναφέρουν, απορρέει από το ισχύον εργασιακό πλαίσιο της Κύπρου και από τη νομοθεσία για τη μεταρρύθμιση του 2022.

Παράλληλα, τάσσονται κατά της αγοράς υπηρεσιών για την κάλυψη μόνιμων και σταθερών αναγκών των τοπικών Αρχών.

Όπως σημειώνουν, η διατήρηση υγιών εργασιακών σχέσεων και η αποφυγή τέτοιων πρακτικών μπορούν να διασφαλίσουν την εργασιακή ειρήνη και σταθερότητα, οι οποίες είναι απαραίτητες σε οργανισμούς δημόσιας ωφέλειας.

Κάλεσμα για άμεσο διάλογο

Η ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και η ΟΗΟ-ΣΕΚ καλούν την Κυβέρνηση να επανεξετάσει τη στάση της και, μαζί με την Ένωση Δήμων, να προχωρήσει άμεσα σε διάλογο για την εξεύρεση βιώσιμων και μακροπρόθεσμων λύσεων.

Στόχος, σύμφωνα με τις συντεχνίες, πρέπει να είναι η απρόσκοπτη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Οι οργανώσεις, οι οποίες εκπροσωπούν το προσωπικό των Δήμων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναφέρουν ότι θα παρακολουθούν τις εξελίξεις και θα επιδιώξουν διάλογο με την Κυβέρνηση και τη Βουλή για εξεύρεση λύσης που θα διασφαλίζει την οικονομική βιωσιμότητα και την εύρυθμη λειτουργία των Δήμων.