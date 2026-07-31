Η ΕΕ στέλνει ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα, ότι επιθυμεί να συμμετέχει με σημαντικό ρόλο στη διαδικασία των ΗΕ για το Κυπριακό, είπε σήμερα ο Ειδικός Απεσταλμένος της ΕΕ για το Κυπριακό κ. Ραφαέλε Φίτο, ο οποίος έγινε το πρωί δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά τη συνάντηση του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο Προεδρικό Μέγαρο, στην πρώτη του επίσκεψη στην Κύπρο μετά τον διορισμό του, ο κ. Φίτο είπε ότι ο νέος ρόλος που ανέλαβε ως Ειδικός Απεσταλμένος της ΕΕ για το Κυπριακό, είναι πολύ σημαντικός για αυτόν, ενώ παράλληλα η ΕΕ στέλνει με αυτό τον διορισμό ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα, ότι η Ένωσης επιθυμεί να εργαστεί και να συμμετέχει με πολύ σημαντικό ρόλο στη διαδικασία των ΗΕ, γιατί, όπως είπε, «είναι πολύ σημαντικό για μας να συμβάλουμε θετικά στη διαδικασία».

Πρόσθεσε ότι είναι πολύ σημαντικό για τον ίδιο να ακούσει τις θέσεις και σημείωσε ότι θα επανέλθει στην Κύπρο εντός των προσεχών μηνών.

Επεσήμανε ακόμη ότι πιστεύει πως θα υπάρχει η ευκαιρία να επιτευχθούν πολύ σημαντικά αποτελέσματα τους προσεχείς μήνες.