Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση ληστείας με θύμα 23χρονο, η οποία διαπράχθηκε σήμερα στην Αγία Νάπα.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, γύρω στις 4π.μ, ενώ ο 23χρονος περπατούσε σε δρόμο της Αγίας Νάπας, δέχτηκε επίθεση από δύο άγνωστα του πρόσωπα.

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι δύο δράστες κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον 23χρονο και στη συνέχεια να του κλέψουν την τσάντα και το χρηματικό πόσο των 430 ευρώ. Ακολούθως οι δράστες τράπηκαν σε φυγή.

Ο 23χρονος επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και έλαβε εξιτήριο.

Το Τ.Α.Ε Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.