Στη σύλληψη 34χρονου αλλοδαπού προχώρησε η Τροχαία Λεμεσού γύρω στις 11:10 το βράδυ της Πέμπτης, έπειτα από έλεγχο στον παρακαμπτήριο δρόμο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο 34χρονος οδηγούσε με ταχύτητα 177 χλμ./ώρα αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 80 χλμ./ώρα. Παράλληλα, υπεβλήθη σε έλεγχο αλκοόλης με ένδειξη 29 μg αντί του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου των 22 μg, ενώ βρέθηκε και υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.

Ο οδηγός συνελήφθη και η υπόθεση καταχωρείται άμεσα ενώπιον Δικαστηρίου για εκδίκαση.