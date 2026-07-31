Για επιμονή της ΕΕ «να παρεμβαίνει στο Kυπριακό» κάνει λόγο το «υπεξ» με αφορμή την επίσκεψη του Ραφαέλε Φίτο, Ειδικού Εκπροσώπου της Ένωσης για το Κυπριακό, που έφτασε στο νησί αμέσως μετά την επίσκεψη του ΓΓ του ΟΗΕ.

Σε ανακοίνωσή του το «υπεξ» αναφέρει ότι ενώ ακόμα και ο ΓΓ του ΟΗΕ απέφυγε να διορίσει ειδικό εκπρόσωπο για την Κύπρο, ορίζοντας μόνο έναν Προσωπικό Απεσταλμένο, και σε ένα περιβάλλον όπου δεν υπάρχει επίσημη διαδικασία διαπραγμάτευσης, ο διορισμός ενός λεγόμενου – όπως αναφέρει – Ειδικού Εκπροσώπου για την Κύπρο κατόπιν αιτήματος της ε/κ πλευράς, χωρίς τη συγκατάθεση του ψευδοκράτους και αγνοώντας πλήρως τη βούληση των Τ/κ, «δεν έχει καμία νομιμότητα για εμάς. Συνεπώς, οποιαδήποτε δραστηριότητα αναλάβει στη χώρα μας με αυτή την ιδιότητα ή οποιαδήποτε προσπάθεια παρέμβασης σε μια πιθανή διαδικασία, είναι απαράδεκτη για την κυβέρνησή μας και δεν θα θεωρηθεί με κανέναν τρόπο νόμιμος συνομιλητής».

Εάν η ΕΕ είναι ειλικρινής στη δέσμευσή της να συμβάλει εποικοδομητικά στο Κυπριακό, προστίθεται, θα πρέπει πρώτα να εκπληρώσει τις υποσχέσεις της προς τον «τ/κ λαό» και να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να τερματίσει όλες τις «απομονώσεις» που έχουν επιβληθεί άδικα εδώ και πολλά χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών, οικονομικών, πολιτιστικών και αθλητικών «απομονώσεων». Ωστόσο, συνεχίζει η ανακοίνωση, λόγω του κανόνα της ομοφωνίας στους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης «δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε θετική ανταπόκριση από την ΕΕ σε αυτή την προσδοκία».

Σήμερα, αναφέρει το «υπεξ», υπάρχουν «δύο χωριστοί λαοί, δύο χωριστά κράτη και δύο χωριστές δημοκρατικές αρχές στο νησί». Μια διαρκής και βιώσιμη συμφωνία είναι δυνατή μόνο με την αποδοχή αυτών των πραγματικοτήτων, την επιβεβαίωση της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος των πλευρών και την εγκαθίδρυση μιας «σχέσης συνεργασίας μεταξύ των δύο κρατών», καταλήγει.

ΚΥΠΕ