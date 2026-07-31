Εργατικό ατύχημα στη Μαραθούντα, στην επαρχία Πάφου, σημειώθηκε γύρω στις 10:30 το πρωί σήμερα,

Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εξετάσεις, τέσσερις εργαζόμενοι εταιρείας εκτελούσαν εργασίες επισκευής οδοστρώματος με μηχάνημα οδοποιίας, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το μηχάνημα ανατράπηκε.

Οι τρεις εργαζόμενοι κατάφεραν να εξέλθουν από το μηχάνημα και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου για εξετάσεις.

Ο τέταρτος εργαζόμενος εγκλωβίστηκε και απεγκλωβίστηκε με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε και αυτός στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από μέλη της Αστυνομίας, της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου και του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.