Για τσιγκουνιά κατηγόρησε εμμέσως την Κυβέρνηση ο πρόεδρος της Ένωσης Δήμων κ. Ανδρέας Βύρας υποδεικνύοντας, ότι ενώ τα φορολογικά έσοδα του κράτους αυξήθηκαν από €4,65 δισεκατομμύρια το 2010 σε €10,8 δισεκατομμύρια το 2024, η κρατική χορηγία προς τους Δήμους παρέμεινε ουσιαστικά στάσιμη.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα πάντα με τον κ. Βύρα, η χρηματοδότηση ανά δημότη μειώθηκε από €188,35 το 2010 σε περίπου €155 σήμερα, παρά το γεγονός ότι οι Δήμοι ανέλαβαν σημαντικά αυξημένες αρμοδιότητες, ενσωμάτωσαν 63 κοινότητες και επωμίστηκαν νέες οικονομικές και λειτουργικές υποχρεώσεις.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Δήμων κατήγγειλε, ότι τα νέα Δημοτικά Συμβούλια απειλούνται ακόμη και με ποινικές διαδικασίες για χρέη που δεν δημιούργησαν. Εξήγησε, πως ενώ το κράτος στο παρελθόν έκανε τα στραβά μάτια και δεν διεκδικούσε με ζέση αυτά τα χρέη από τα κοινοτικά συμβούλια (π.χ. €34.1 εκ. από το Τ.Α.Υ.), τώρα έρχεται και τα απαιτεί με τον πιο σκληρό τρόπο από τους νέους Δήμους.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, ο κ. Βύρας επεσήμανε, πως το ποσόν των €117 εκατομμυρίων, το οποίο συμφωνήθηκε το 2019, έχει απολέσει σημαντικό μέρος της πραγματικής του αξίας λόγω του πληθωρισμού, ενώ η αναπροσαρμοσμένη αξία του προσεγγίζει σήμερα τα €139 εκατομμύρια, χωρίς να συνυπολογίζονται οι πρόσθετες ανάγκες που δημιουργήθηκαν από τη μεταρρύθμιση.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων τόνισε ότι η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί αναγκαία και σημαντική θεσμική αλλαγή, η επιτυχία της οποίας, όμως, προϋποθέτει επαρκή και δίκαιη χρηματοδότηση.

Υπεστήριξε επίσης πως «η μεταρρύθμιση δεν απέτυχε λόγω της φιλοσοφίας της αλλά υπονομεύεται από τη διαχρονική υποχρηματοδότηση».

Παράλληλα υπεστήριξε, πως όταν το κράτος μεταφέρει αρμοδιότητες χωρίς τους αντίστοιχους οικονομικούς πόρους, είτε περιορίζονται οι υπηρεσίες προς τους πολίτες είτε επιχειρείται η μετακύλιση του κόστους στους δημότες.

«Αυτό δεν θα το επιτρέψουμε», είπε.

Ο κ. Βύρας επανέλαβε ότι η θέση της Ένωσης Δήμων παραμένει σταθερή υπέρ της θεσμοθέτησης της κρατικής χορηγίας ως σταθερού ποσοστού επί του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις αρχές του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις πρακτικές που εφαρμόζονται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Είπε επίσης, πως οι Δήμοι δεν ζητούν προνόμια ούτε ειδική μεταχείριση, αλλά διεκδικούν τους πόρους που αντιστοιχούν στις αρμοδιότητες που τους μεταφέρθηκαν.

Υπέδειξε εξάλλου, πως η κρατική χορηγία δεν αποτελεί δαπάνη αλλά επένδυση στις τοπικές κοινωνίες, στη λειτουργία των Δήμων και στην ποιότητα ζωής των πολιτών.

Ο κ. Βύρας χαρακτήρισε αδιανόητη την εισήγηση της Κυβέρνησης για αύξηση του τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας και κατέληξε:

«Οι δημότες δεν θα πληρώσουν το κόστος της μεταρρύθμισης»,

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