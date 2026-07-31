Απαντήσεις, μετά τον σάλο, για τις νέες βιομετρικές ταυτότητες και την απόφαση να μην αναγράφονται τα στοιχεία των γονέων, δίνει το υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του πως βασίστηκε σε λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Το Υπουργείο Εσωτερικών επανέρχεται στο θέμα της μη αναγραφής του ονοματεπωνύμου των γονέων στις νέες βιομετρικές ταυτότητες, με αφορμή τη δημόσια συζήτηση που έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες ημέρες.

Επαναλαμβάνεται ότι η απόφαση μη αναγραφής των στοιχείων των γονέων βασίστηκε σε λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, εκσυγχρονισμού του δελτίου ταυτότητας και εναρμόνισης με την ευρωπαϊκή πρακτική.

Ωστόσο, σεβόμενο τις ενστάσεις και επιφυλάξεις μεγάλης μερίδας πολιτών, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις πολιτικών κομμάτων όπως έχουν διατυπωθεί τις τελευταίες ημέρες, και δεδομένου ότι δεν τίθενται ζητήματα ασφάλειας ή διεθνών υποχρεώσεων, το Υπουργείο έχει αποφασίσει τα εξής:

Πρώτον, σε συνεννόηση με την ανάδοχο εταιρεία έκδοσης των ταυτοτήτων, να επαναφέρει το προηγούμενο σύστημα, το οποίο προέβλεπε αναγραφή του ονοματεπωνύμου των γονέων, όπως αυτά είναι καταχωρημένα στο Αρχείο Πληθυσμού και στο πιστοποιητικό γέννησης του αιτητή. Σε περίπτωση που στο πιστοποιητικό γέννησης δεν υπάρχει καταχωρημένο το ονοματεπώνυμο του ενός γονέα, στην ταυτότητα το συγκεκριμένο πεδίο θα παραμένει κενό, όπως ίσχυε και προηγουμένως. Αναμένεται από την ανάδοχο εταιρεία ενημέρωση πότε θα είναι σε θέση να εφαρμόσει τεχνικά το προηγούμενο σύστημα.

Δεύτερον, έχει απευθύνει ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά πόσο μπορούν να εκδίδονται παράλληλα ταυτότητες, από τις οποίες να απουσιάζουν εντελώς τα συγκεκριμένα πεδία (ονοματεπώνυμο γονέων). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευκρίνισε ότι δεν απαγορεύεται η έκδοση διαφορετικών τύπων ταυτοτήτων από το ίδιο κράτος. Ωστόσο, για λόγους ομοιομορφίας και διευκόλυνσης των συνοριακών ελέγχων, δεν ενθαρρύνει αυτή την πρακτική. Παρά τη σύσταση αυτή, δεδομένου ότι οι κύριοι λόγοι που είχαν οδηγήσει στη διαφοροποίηση των ταυτοτήτων εξακολουθούν να υφίστανται, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει εξετάσει και αυτή τη δυνατότητα σε τεχνικό επίπεδο, δηλαδή κατά πόσο είναι εφικτή η παράλληλη λειτουργία των δύο συστημάτων και ο πολίτης να έχει επιλογή. Εκ πρώτης, η ανάδοχος εταιρεία έχει απαντήσει προφορικά ότι είναι εφικτό και το Υπουργείο αναμένει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Το Υπουργείο Εσωτερικών θα επανέλθει με ενημέρωση προς τους πολίτες, όταν θα έχει πιο συγκεκριμένες πληροφορίες.

Όσοι πολίτες εξέδωσαν ταυτότητα, στην οποία δεν αναγράφονται τα στοιχεία των γονέων τους, αλλά επιθυμούν να αναγράφονται, θα μπορούν μετά την ενημέρωση για επαναφορά του προηγούμενου συστήματος να την προσκομίσουν στα ΚΕΠ ή τις Επαρχιακές Διοικήσεις, για αντικατάσταση χωρίς χρέωση.

Σταθερός στόχος του Υπουργείου είναι να διασφαλίζει ότι τα δημόσια έγγραφα συνδυάζουν την ασφάλεια, τη διεθνή αποδοχή και τον σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών.