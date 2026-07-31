Αντιμέτωπη με νέα μεταναστευτική κρίση βρίσκεται η Ισπανία, καθώς από την Πέμπτη χιλιάδες άνθρωποι περνούν από το Μαρόκο στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στις βόρειες ακτές της Αφρικής.

Ισπανικά μέσα ενημέρωσης χαρακτηρίζουν την κατάσταση ως τη σοβαρότερη μεταναστευτική κρίση των τελευταίων ετών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, τουλάχιστον 49.000 άνθρωποι έχουν φτάσει στη Θέουτα, ενώ 19 έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να περάσουν σε ισπανικό και, κατ’ επέκταση, ευρωπαϊκό έδαφος.

Πηγές της ισπανικής Πολιτοφυλακής κατηγόρησαν τις μαροκινές Αρχές ότι επέδειξαν ανοχή απέναντι στις μαζικές διελεύσεις, παρότι γνώριζαν εδώ και ημέρες ότι χιλιάδες νέοι συγκεντρώνονταν κοντά στα σύνορα.

«Γνωρίζαμε εδώ και ημέρες ότι χιλιάδες νέοι κατέφθαναν από κάθε γωνιά του Μαρόκου. Θα μπορούσαν να τους είχαν διαλύσει και να τους είχαν κρατήσει μακριά από τα σύνορα, όπως είχαν κάνει και στο παρελθόν όταν γνώριζαν ότι υπήρχαν ομάδες εκατοντάδων μεταναστών από την υποσαχάρια Αφρική κοντά στον συνοριακό φράχτη. Όμως, όπως και πριν από πέντε χρόνια, έτσι και αυτή τη φορά δεν το ήθελαν. Υπήρξε ανοχή», ανέφερε πηγή στην εφημερίδα «El Mundo».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η συνεργασία των μαροκινών Αρχών περιορίστηκε στην περισυλλογή ανθρώπων που εντοπίζονταν να κολυμπούν προς τα σύνορα.

«Ήταν απολύτως προβλέψιμο και δεν ελήφθη κανένα μέτρο. Εδώ και περισσότερο από μία εβδομάδα καταφθάνουν καθημερινά περισσότεροι από 200 άνθρωποι κολυμπώντας. Αφού δεν έγινε τίποτα, ο κόσμος οργανώθηκε και αποφάσισε να περάσει», πρόσθεσε.

Καθυστερημένη η αντίδραση της Μαδρίτης

Επικρίσεις διατυπώνονται και για την αντίδραση της ισπανικής κυβέρνησης. Σύμφωνα με την «El País», την ώρα που εκατοντάδες άνθρωποι έφταναν κατά κύματα στη Θέουτα, στην περιοχή βρίσκονταν μόλις 55 μέλη της Αστυνομίας και της Ακτοφυλακής.

Η κατάσταση στην πόλη άρχισε να επιδεινώνεται από τις 9 το πρωί, με χιλιάδες νεοαφιχθέντες να κινούνται στους δρόμους. Ο πρόεδρος της Θέουτα, Χουάν Χεσούς Βίβας, από το Λαϊκό Κόμμα, ζήτησε από την κεντρική κυβέρνηση την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων.

Το αίτημα απορρίφθηκε αρχικά και χρειάστηκε να περάσουν οκτώ ώρες προτού η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ ανακοινώσει την αποστολή στρατού και την ενίσχυση της Πολιτοφυλακής.

Σημεία ελέγχου από το Μαρόκο

Μετά τις εικόνες της Πέμπτης, οι μαροκινές Αρχές ανακοίνωσαν τη δημιουργία σημείων ελέγχου σε απόσταση ενός χιλιομέτρου από τον συνοριακό φράχτη της Θέουτα. Αυξημένη πίεση καταγράφεται και στη Μελίγια, τον δεύτερο ισπανικό θύλακα στη βόρεια Αφρική.

Το Ραμπάτ και η Μαδρίτη ανακοίνωσαν ότι όσοι εισήλθαν παράτυπα σε ισπανικό έδαφος θα επιστραφούν στο Μαρόκο. Ωστόσο, σύμφωνα με το ισπανικό πρακτορείο EFE, η ανακοίνωση δεν περιόρισε τις απόπειρες διέλευσης.

Κατά την ίδια πηγή, η μαζική κινητοποίηση ενδέχεται να ενισχύθηκε από τη διάδοση φημών ότι τα σύνορα με την Ισπανία είχαν ανοίξει για όσους δεν διέθεταν τα απαραίτητα έγγραφα.

🔴 No saldrá por televisión: así están las playas de Ceuta ahora mismo pic.twitter.com/KA8Ytw06o5 — MEDITERRÁNEO DIGITAL (@MediterraneoDGT) July 30, 2026

Αυστηρότερο πλαίσιο ζητά το Λαϊκό Κόμμα

Το αντιπολιτευόμενο Λαϊκό Κόμμα ζήτησε την Παρασκευή τροποποίηση της μεταναστευτικής νομοθεσίας, ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή των άμεσων επαναπροωθήσεων στα σύνορα.

Το κόμμα ζητά η συγκεκριμένη πολιτική να επεκταθεί και στις θαλάσσιες αφίξεις προς τη Θέουτα και τη Μελίγια, όπως προβλέπεται σε νομοσχέδιο που κατέθεσε στις 16 Ιουλίου.

Η κρίση σημειώνεται λίγους μήνες μετά την έναρξη προγράμματος της κυβέρνησης Σάντσεθ για τη νομιμοποίηση περίπου μισού εκατομμυρίου μεταναστών που ζουν στην Ισπανία χωρίς άδεια διαμονής.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός είχε χαρακτηρίσει τότε τη διαδικασία ως αναγνώριση της πραγματικότητας ανθρώπων που αποτελούν ήδη μέρος της καθημερινής ζωής και μπορούν να συμβάλουν στην οικονομία της χώρας.

protothema.gr