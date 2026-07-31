Επιφυλάχθηκε την Παρασκευή το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας να εκδώσει ενδιάμεση απόφαση επί του ζητήματος κατά πόσο μέρος των εγγράφων, που δεν έχουν παραδοθεί στην υπεράσπιση, λόγω της θέσης της κατηγορούσας Αρχής ότι εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της νομοθεσίας, θα πρέπει να παραμείνει εκτός του μαρτυρικού υλικού στην υπόθεση των εγγράφων των Κεντρικών Φυλακών.

Το Δικαστήριο όρισε την υπόθεση για τις 22 Σεπτεμβρίου 2026, στις 09:30, ημερομηνία κατά την οποία θα ανακοινώσει την απόφασή του, αφού προηγουμένως άκουσε τις διευκρινίσεις της κατηγορούσας Αρχής και τις θέσεις της υπεράσπισης επί των ζητημάτων που είχε θέσει κατά την προηγούμενη δικάσιμο.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διαδικασία της περασμένης Τρίτης το Δικαστήριο είχε ζητήσει περαιτέρω διευκρινίσεις αναφορικά με τρία ζητήματα και συγκεκριμένα έγγραφα για τα οποία υπήρχε ασάφεια κατά πόσο είχαν παραδοθεί στην υπεράσπιση, τις συνομιλίες δικηγόρου-πελάτη που περιλαμβάνονται στο κατασχεθέν υλικό και το κατά πόσο η υπεράσπιση οφείλει να καταδείξει με ποιο τρόπο επηρεάζεται από τη μη παράδοση των επίδικων εγγράφων.

Απαντώντας στα ερωτήματα του Δικαστηρίου, η εκπρόσωπος της κατηγορούσας Αρχής, Άννα Ματθαίου, ανέφερε ότι οι ζητούμενες διευκρινίσεις αφορούν τα έγγραφα με αριθμούς 204, 205 και 206. Αναφέρθηκε, επίσης, στους τέσσερις ψηφιακούς δίσκους που περιέχουν συνομιλίες δικηγόρου και πελάτη και αποτελούν μέρος των 421 αντικειμένων, που σχετίζονται με την έκτη και ένατη κατηγορία του κατηγορητηρίου.

Όπως είπε, στο παρόν στάδιο δεν υπάρχει κατηγορία που να αφορά το αδίκημα της υποκλοπής των συγκεκριμένων συνομιλιών, προσθέτοντας ότι δεν γνωρίζει κατά πόσο θα υπάρξει οποιαδήποτε τροποποίηση του κατηγορητηρίου στη συνέχεια της διαδικασίας.

«Στο παρόν στάδιο δεν υπάρχει. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάποια τροποποίηση στη συνέχεια. Ήταν ένα ζήτημα που συζητήθηκε και είχαν εκφραστεί απόψεις, οπότε δεν γνωρίζω αν θα υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή», ανέφερε.

Από πλευράς υπεράσπισης, ο συνήγορος της 1ης κατηγορούμενης, Χρίστος Τριανταφυλλίδης, υποστήριξε ότι από τη στιγμή που η κατηγορούσα Αρχή επιδιώκει να παρουσιάσει τα συγκεκριμένα έγγραφα, αυτά καθίστανται σχετικά για την ίδια και, ως εκ τούτου, η υπεράσπιση πρέπει να έχει τη δυνατότητα να τοποθετηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου ως προς τη μη παραδοχή τους.

Πρόσθεσε ότι μόνο εάν η κατηγορούσα Αρχή αποφασίσει τελικά να αποσύρει τα έγγραφα, υποστηρίζοντας ότι είναι άσχετα, θα μπορούσε να τεθεί διαφορετικό ζήτημα ως προς τη σημασία τους.

Η 2η κατηγορούμενη, Αθηνά Δημητρίου, η οποία εκπροσωπεί η ίδια τον εαυτό της, αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς της κατηγορούσας Αρχής ότι είχε παραδοθεί κατάλογος και σύνοψη των επίδικων εγγράφων, καθώς και ότι τα έγγραφα περιείχαν βασικά στοιχεία ταυτοποίησης, όπως ημερομηνία, αποστολέα, παραλήπτη, διαβάθμιση και θέμα.

Όπως ανέφερε, ούτε κατάλογος ούτε σύνοψη παραδόθηκαν στην υπεράσπιση, ενώ υποστήριξε ότι υπήρχαν έγγραφα χωρίς τα στοιχεία που επικαλείται η κατηγορούσα Αρχή.

Δήλωσε ακόμη ότι μπορούσε να παραθέσει συγκεκριμένα παραδείγματα προς επίρρωση των ισχυρισμών της, σημειώνοντας πως δημιουργείται λανθασμένη εικόνα από όσα αναφέρει η κατηγορούσα Αρχή.

Η συνήγορος του 3ου κατηγορούμενου, Χλόη Κωνσταντίνου, υποστήριξε ότι τόσο τα επίδικα έγγραφα, όσο και τα κατηγορητήρια έγγραφα που αποτελούν αντικείμενο της προδικασίας, καθώς και η σχετική επικοινωνία στην οποία έγινε αναφορά, συνιστούν σχετικό μαρτυρικό υλικό και θα πρέπει να δοθούν στην υπεράσπιση.

Όπως ανέφερε, τα έγγραφα αυτά αποτελούν μέρος του μαρτυρικού υλικού της κατηγορίας που αντιμετωπίζει ο κατηγορούμενος που εκπροσωπεί, επικαλούμενη σχετική νομολογία.

Πρόσθεσε ότι η υπεράσπιση δεν έχει υποχρέωση να αποκαλύψει την υπερασπιστική της γραμμή, αλλά αρκεί να καταδείξει την αντικειμενική συνάφεια των εγγράφων με το μαρτυρικό υλικό, υποστηρίζοντας ότι από τη στιγμή που τα επίδικα έγγραφα αποτελούν μέρος του υλικού της κατηγορούσας Αρχής, είναι εκ των πραγμάτων σχετικά και με την υπεράσπιση.

Με την ολοκλήρωση των αγορεύσεων, το Κακουργιοδικείο επιφυλάχθηκε να εκδώσει την ενδιάμεση απόφασή του στις 22 Σεπτεμβρίου, οπότε θα κρίνει κατά πόσο τα επίδικα έγγραφα που δεν έχουν παραδοθεί στην υπεράσπιση θα παραμείνουν εκτός του μαρτυρικού υλικού της υπόθεσης.

ΚΥΠΕ