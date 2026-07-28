Διευκρινίσεις από την Κατηγορούσα Αρχή ζήτησε την Τρίτη το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας, πριν αποφανθεί κατά πόσο μέρος των εγγράφων που δεν έχουν παραδοθεί στην υπεράσπιση, λόγω της θέσης ότι εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της νομοθεσίας, θα πρέπει να παραμείνει εκτός μαρτυρικού υλικού στην υπόθεση των εγγράφων των Κεντρικών Φυλακών. Ως αποτέλεσμα, η διαδικασία συνεχίζεται την Παρασκευή ενώ η έκδοση της απόφασής του μετατίθεται σε μεταγενέστερο στάδιο.

Κατά τη σημερινή διαδικασία, το Δικαστήριο ανέφερε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ζητήματα που χρήζουν διευκρινίσεων από την πλευρά της Κατηγορούσας Αρχής, ενώ εκκρεμεί και η επιθεώρηση μέρους των επίδικων εγγράφων. Ως εκ τούτου, δεν προχώρησε στην έκδοση της απόφασής του, σημειώνοντας ότι έχουν εντοπιστεί τρία ζητήματα τα οποία πρέπει να αποσαφηνιστούν.

Το πρώτο ζήτημα αφορά αναφορά που είχε γίνει από την εκπρόσωπο της Κατηγορούσας Αρχής, Άννα Ματθαίου, κατά την αγόρευσή της, σε σχέση με περίπου πέντε έγγραφα. Όπως ανέφερε το Δικαστήριο, σε ένα σημείο είχε λεχθεί ότι τα έγγραφα αυτά είχαν παραδοθεί αυτούσια στην υπεράσπιση, ενώ σε άλλο σημείο είχε αναφερθεί ότι ορισμένα από αυτά συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων για τα οποία υπάρχει ένσταση ως προς την παράδοσή τους.

Το δεύτερο ζήτημα αφορά τις συνομιλίες μεταξύ δικηγόρου και πελάτη. Σύμφωνα με το Δικαστήριο, η Κατηγορούσα Αρχή είχε αναφέρει ότι οι συγκεκριμένες συνομιλίες είναι προνομιούχες, αλλά δεν αποτελούν μέρος των κατηγοριών που αντιμετωπίζουν οι κατηγορούμενοι στο παρόν στάδιο. Το Δικαστήριο ζήτησε να διευκρινιστεί κατά πόσο αυτές περιλαμβάνονται στο υλικό που συνδέεται με τις κατηγορίες.

Το τρίτο ζήτημα αφορά θέση που είχε διατυπώσει η Κατηγορούσα Αρχή, σύμφωνα με την οποία, παρότι η υπεράσπιση στην Κύπρο δεν έχει υποχρέωση, όπως στην Αγγλία, να αποκαλύπτει την υπερασπιστική της γραμμή, θα πρέπει να καταδείξει τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζεται σε περίπτωση που τα έγγραφα δεν παραδοθούν αυτούσια. Το Δικαστήριο κάλεσε τους συνηγόρους υπεράσπισης να τοποθετηθούν επί της συγκεκριμένης θέσης, εφόσον το επιθυμούν.

Η δικηγόρος της Δημοκρατίας, Λουίζα Σίγαρ, ανέφερε ότι δεν ήταν σε θέση να τοποθετηθεί επί των ζητημάτων που έθεσε το Δικαστήριο, καθώς δεν χειρίζεται η ίδια την υπόθεση, ενώ ζήτησε όπως η διαδικασία οριστεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία ώστε να τοποθετηθεί η Κατηγορούσα Αρχή.

Ο συνήγορος υπεράσπισης της πρώτης κατηγορούμενης, Χρίστος Τριανταφυλλίδης, ανέφερε ότι θα τοποθετηθεί αφού προηγουμένως ακουστούν οι θέσεις της Κατηγορούσας Αρχής. Παράλληλα, εξέφρασε επιφυλάξεις για νέα καθυστέρηση της διαδικασίας, δηλώνοντας ότι «με πολύ μεγάλο δισταγμό συγκατατίθεμαι στην καθυστέρηση της υπόθεσης αυτής εξαιτίας της Κατηγορούσας Αρχής», επισημαίνοντας ότι η πρώτη κατηγορούμενη εξακολουθεί να τελεί σε διαθεσιμότητα και η υπόθεση είναι επείγουσα για την ίδια.

Με τη θέση ότι θα τοποθετηθούν αφού προηγουμένως ακουστεί η Κατηγορούσα Αρχή συμφώνησαν και οι συνήγοροι υπεράσπισης των υπόλοιπων κατηγορουμένων, καθώς και η δεύτερη κατηγορούμενη, Αθηνά Δημητρίου, η οποία εκπροσωπεί τον εαυτό της.

Το Δικαστήριο όρισε την υπόθεση για τις 31 Ιουλίου, στις 9:00 π.μ., προκειμένου να ακούσει τις θέσεις των πλευρών, διευκρινίζοντας ότι η απόφασή του θα εκδοθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, αφού προηγουμένως ολοκληρωθεί και η εξέταση του συνόλου των επίδικων εγγράφων. Οι κατηγορούμενοι κλήθηκαν να παρουσιαστούν με τους ίδιους όρους εγγύησης.

Υπενθυμίζεται ότι κατηγορούμενοι στην εν λόγω υπόθεση είναι η πρώην Διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών, Άννα Αριστοτέλους, η πρώην Υποδιευθύντρια, Αθηνά Δημητρίου, πέντε μέλη του σωφρονιστικού ιδρύματος και ένα πρώην μέλος, νυν αστυνομικός.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν εννέα κοινές κατηγορίες, μεταξύ άλλων για συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, κλοπή κρατικής περιουσίας που αφορά 48.432 έγγραφα, αρχιτεκτονικά σχέδια των Κεντρικών Φυλακών και ψηφιακά δεδομένα, καθώς και για κατάχρηση εξουσίας σε σχέση με τη μεταφορά εγγράφων και ηλεκτρονικού υλικού εκτός Φυλακών. Η Άννα Αριστοτέλους αντιμετωπίζει μία επιπλέον κατηγορία, καθώς, όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο, ενώ ήταν Διευθύντρια των Φυλακών, φέρεται να επέτρεψε τη διαρροή διαβαθμισμένων εγγράφων.

ΚΥΠΕ