Το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας το οποίο εκδικάζει την υπόθεση των εγγράφων των Φυλακών, αποφάσισε σήμερα όπως του παραδοθούν από την κατηγορούσα αρχή, τα 2.900 έγγραφα που θεωρούνται εμπιστευτικά με σκοπό να τα επιθεωρήσει με σκοπό να έχει ίδιαν άποψη για τη διαβάθμισή τους.

Παράλληλα, το Δικαστήριο απέρριψε αίτημα της υπεράσπισης της Αθηνάς Δημητρίου για να τερματιστεί η δίκη λόγω κατάχρησης της διαδικασίας.

Νωρίτερα σήμερα οι δικηγόροι των οκτώ κατηγορουμένων, είχαν υποβάλει αίτημα για να τους δοθούν όλα τα έγγραφα που αφορούν τη δίκη ώστε να γνωρίζουν οι πελάτες τους για ποιο πράγμα κατηγορούνται.

Η νέα δικάσιμος ορίστηκε για τις 24 Απριλίου στις 10 το πρωί.