Μια απρόσμενη και ιδιαίτερα στενάχωρη εικόνα αντικρίζουν όσοι κινούνται τις τελευταίες ημέρες κοντά στο Δικαστήριο Λάρνακας. Για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ, 39χρονος από το Ιράν βρίσκει καταφύγιο στο πεζοδρόμιο, ζητώντας να επιστρέψει στη φυλακή, καθώς –όπως αναφέρει– εκεί αισθάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, πρόκειται για αναγνωρισμένο πολιτικό πρόσφυγα, ο οποίος αποφυλακίστηκε πριν από λίγες ημέρες. Ωστόσο, μετά την αποφυλάκισή του φέρεται να εξέφρασε την επιθυμία να επιστρέψει στη φυλακή, υποστηρίζοντας ότι εκεί ένιωθε πιο ασφαλής.

Ο 39χρονος αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και στο παρελθόν έχει νοσηλευτεί τουλάχιστον δύο φορές στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας. Μάλιστα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που μίλησαν στο philenews, έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές για υποθέσεις πρόκλησης ζημιών.

Για την υπόθεση έχουν ενημερωθεί η Αστυνομία Λάρνακας και οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. Λίγο πριν από το μεσημέρι της Τρίτης, ο 39χρονος μεταφέρθηκε για ανθρωπιστικούς λόγους στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας, ώστε να αξιολογηθεί η κατάστασή του και να διαπιστωθούν οι λόγοι που τον οδήγησαν να διαμένει στο πεζοδρόμιο.

Λειτουργός των ΥΚΕ αξιολογεί την κατάστασή του

Μιλώντας στο philenews, ο Α’ Λειτουργός των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, Ευτύχιος Χατζηχριστοδούλου, ανέφερε ότι πρόκειται για γνωστή περίπτωση.

«Βρίσκεται επί τόπου λειτουργός των ΥΚΕ για αξιολόγηση της κατάστασής του, ώστε να διαφανεί εάν χρειάζεται οποιαδήποτε ιατρική εξέταση ή θεραπεία. Σε περίπτωση που δεν απαιτείται νοσηλεία, θα διευθετηθεί η διαμονή του σε ένα από τα καταλύματα με τα οποία συνεργαζόμαστε, ενώ θα παρασχεθεί άμεσα οικονομική βοήθεια για κάλυψη βασικών αναγκών, όπως τροφή και είδη πρώτης ανάγκης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σημείωσε ότι βρίσκεται σε εφαρμογή σχέδιο αποκατάστασης αποφυλακισθέντων και πως θα γίνουν σχετικές ενέργειες και στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος.