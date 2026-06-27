Αγωνία και ελπίδα εναλλάσσονται στα συντρίμμια της Βενεζουέλας, με 1.600 διασώστες και δεκάδες χιλιάδες εθελοντές να δίνουν μάχη με τον χρόνο για να βρουν επιζώντες.

Περισσότερες από δυόμισι ημέρες μετά τον διπλό σεισμό που έπληξε την περιοχή της Λα Γκουάιρα, κάθε επιχείρηση διάσωσης φέρνει μια νέα αχτίδα ελπίδας, καθώς οι ομάδες διάσωσης δίνουν μάχη με τον χρόνο για να εντοπίσουν ανθρώπους που παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια.

Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν οι ομάδες διάσωσης κατάφεραν να ανασύρουν ένα νεογέννητο μωρό μόλις 18 ημερών από κτίριο που είχε καταρρεύσει. Το παιδί έμεινε 32 ώρες εγκλωβισμένο στα χαλάσματα με τη μητέρα του να καταφέρνει να απεγκλωβιστεί επίσης με ασφάλεια.

Βίντεο που εξασφάλισε το AFP δείχνει διασώστες να εργάζονται κάτω από προβολείς, ανάμεσα στα ερείπια, και να καταφέρνουν να ανασύρουν το μωρό στην επιφάνεια μέσα σε χειροκροτήματα το βράδυ της Παρασκευής. Οι διασώστες περνούν προσεκτικά το βρέφος, τυλιγμένο σε μια κουβέρτα, από χέρι σε χέρι, πριν το καθαρίσουν απαλά με χαρτομάντιλα.

This baby was born only 18 days ago. What a way to start your life!



Loving all these rescue videos. Hoping they can continue to find and rescue as many Venezuelans as possible. 🙏 pic.twitter.com/EEJc7817XJ June 27, 2026

Σύμφωνα με τον χρήστη που δημοσίευσε τις εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το μωρό βγήκε σώο και αβλαβές, αφού παρέμεινε παγιδευμένο για 32 ώρες. Η μητέρα του παιδιού διασώθηκε περίπου μία ώρα αργότερα.

15χρονη ανασύρθηκε 50 ώρες μετά

Λίγες ώρες αργότερα, μια ακόμη συγκλονιστική ιστορία ήρθε στο φως τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου όταν έγινε γνωστό ότι η 15χρονη Καμίλα διασώθηκε ζωντανή. Οι εικόνες που δημοσίευσε ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε, τη δείχνουν τυλιγμένη με δυο σημαίες, γεγονός που υποδηλώνει ότι η επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε από ομάδα διασωστών του Ελ Σαλβαδόρ.

Παράλληλα, ομάδα διάσωσης από την Κοινότητα της Μαδρίτης εντόπισε έναν ηλικιωμένο άνδρα και τα δύο εγγόνια του, οι οποίοι είχαν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια.

¡Hemos rescatado a Camila!



Gracias Dios, por utilizarnos de esta manera.



Fuerza Venezuela 🇸🇻🇻🇪 pic.twitter.com/wswRaHFAWA — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 27, 2026

Παραμένουν στους 1430 οι νεκροί, ξεπερνούν τους 50.000 οι αγνοούμενοι

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη εκτίμηση για τον αριθμό των αγνοουμένων. Το ισπανικό Υπουργείο Εξωτερικών αύξησε στους 133 τον αριθμό των Ισπανών πολιτών που αγνοούνται μετά τον σεισμό στη Βενεζουέλα.

Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης επικεντρώνονται στη Λα Γκουάιρα, την περιοχή που επλήγη περισσότερο από τον σεισμό, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν αδιάκοπα τις προσπάθειές τους, αναζητώντας ανθρώπους που μπορεί ακόμη να βρίσκονται ζωντανοί κάτω από τα ερείπια.

Ισπανικές μονάδες διάσωσης κινητοποιούν σκύλους

Εντωμεταξύ, ισπανικές μονάδες διάσωσης που έχουν φτάσει στη Βενεζουέλα έχουν αναπτύξει σκύλους σε μια προσπάθεια να βρουν επιζώντες.

Σε βίντεο τα σκυλιά φαίνονται να εισέρχονται σε σημεία που ήταν δύσκολο να φθάσει άνθρωπος, προκειμένου να ερευνήσουν τα συντρίμμια.

Ισπανικές ομάδες από τη Μονάδα Στρατιωτικών Εκτάκτων Αναγκών (UME) βρίσκονταν επίσης επί τόπου και πραγματοποιούσαν αποστολές στη Λα Γκουάιρα.

Ο αρχηγός Γκαγιέγκο, επικεφαλής της ομάδας UME, δήλωσε ότι η ομάδα του είχε λάβει πληροφορίες για άτομα που πιθανώς ήταν παγιδευμένα σε ένα κτίριο κατοικιών.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δήλωσε ότι περίπου 1.600 μέλη ξένων ομάδων διάσωσης έχουν φτάσει στη χώρα (βλ. 15:25) για να βοηθήσουν στην αναζήτηση επιζώντων.

Τις τελευταίες ώρες, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι διασώστες από την Πολιτική Ασφάλεια της Γαλλίας έφτασαν στη Βενεζουέλα.

Nos sauveteurs de la Sécurité civile sont arrivés au Vénézuéla pour porter main forte aux opérations de secours. Solidarité et soutien de la France dans cette terrible épreuve. pic.twitter.com/coK0t9Pu79 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 27, 2026

Αυξάνεται ο αριθμός των αγνοουμένων

Εντωμεταξύ, ο αριθμός των ανθρώπων που εξακολουθούν να αγνοούνται στη Βενεζουέλα μετά τους σεισμούς έχει ξεπεράσει τις 55.000.

Η ιστοσελίδα επιτρέπει στους ανθρώπους να μοιράζονται τις λεπτομέρειες και την τελευταία τοποθεσία των αγαπημένων τους προσώπων με την ελπίδα να βοηθήσουν στις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης σε όλη τη χώρα.

Ανέφερε ότι περίπου 68.000 άνθρωποι αγνοούνται από τους σεισμούς που σημειώθηκαν την Τετάρτη το βράδυ.

Σε πιο θετικά νέα, μόλις 13.000 άνθρωποι που προηγουμένως είχαν δηλωθεί ως αγνοούμενοι έχουν πλέον βρεθεί.

iefimerida.gr