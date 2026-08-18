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Ένα καλοκαίρι γεμάτο τραγωδίες είναι το φετινό που διανύουμε με περιστατικά που προκάλεσαν συγκλονισμό και έντυσαν στα μαύρα οικογένειες.

Ανάμεσα στα θύματα και παιδιά, οι ζωές των οποίων κόπηκαν πρόωρα, σκορπίζοντας ανείπωτη θλίψη.

Αν και το κάθε συμβάν διαφέρει από το άλλο, το κοινό στοιχείο είναι ότι εντοπίζονται θέματα ασφάλειας, πρόληψης αλλά και ατομικής ευθύνης. Ακολουθούν πέντε περιστατικά που προκάλεσαν οδύνη στην Κύπρο.

Πνίγηκε 35χρονη μπροστά στα παιδιά της

Η τραγική είδηση του πνιγμού 35χρονης μητέρας στην παραλία ΚΟΤ σκόρπισε θλίψη στη Λάρνακα. Πρόκειται για το τελευταίο θλιβερό περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε το απόγευμα της 15ης Αυγούστου, την ώρα που η παραλία δεν είχε ναυαγοσωστική κάλυψη, καθώς οι ναυαγοσώστες είχαν σχολάσει. Μαζί με την άτυχη 35χρονη ήταν και οι δύο κόρες της, ηλικίας 12 και 14 ετών, οι οποίες κινδύνευσαν αλλά ευτυχώς διασώθηκαν από λουόμενους. Η πρώτη νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο Μακάρειο Νοσοκομείο.

Ήρθαν για να δουν τον πατέρα τους και βρέθηκαν νεκρά στο όχημά του

Κλονισμό προκάλεσε η είδηση του θανάτου δύο παιδιών στην Ξυλοφάγου. Τα δύο αδέλφια, ηλικίας 8 και 10 ετών, ήρθαν στην Κύπρο για ολιγοήμερες διακοπές για να δουν τον πατέρα τους και βρέθηκαν νεκρά στο όχημά του το απόγευμα της 28ης Ιουνίου.

Για την υπόθεση συνελήφθη ο 30χρονος πατέρας και τελεί υπό κράτηση. Το Δικαστήριο των Βρετανικών Βάσεων απέρριψε το αίτημά του να παρευρεθεί στην κηδεία των δύο αδελφών στη Βουλγαρία.

Τρίχρονο παιδί έπεσε από τον 4ο όροφο ξενοδοχείου

Τραγικό θάνατο βρήκε το απόγευμα της 12ης Ιουλίου τρίχρονο παιδί, το οποίο έπεσε από τον τέταρτο όροφο ξενοδοχείου στην Πάφο. Η οικογένεια Βρετανών ήρθε στην Κύπρο για διακοπές. Σύμφωνα με την Αστυνομία, το αγοράκι έπεσε στο κενό ενώ βρισκόταν μαζί με τον 37χρονο πατέρα του και έπαιζαν, αναμένοντας το ασανσέρ. Ο τρίχρονος έφυγε από τα χέρια του πατέρα του και έπεσε στο κενό από ανοιχτό παράθυρο που βρισκόταν μπροστά τους. Ο 37χρονος συνελήφθη, ωστόσο του δόθηκε άδεια να μεταβεί στη Βρετανία για την ταφή του παιδιού του.

Πήγαν για κολύμπι και παγιδεύτηκαν στους κυματοθραύστες

Διπλή τραγωδία σημειώθηκε σε παραλία στην Ορόκλινη στις 18 Ιουνίου. Παρέα πέντε κοριτσιών πήγε για μπάνιο, με αποτέλεσμα δύο από αυτές να πνιγούν.

Τα κορίτσια, 20 ετών, από τη Σομαλία, παρασύρθηκαν από θαλάσσια ρεύματα και έχασαν τη ζωή τους στους κυματοθραύστες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη παραλία διαθέτει πύργο ναυαγοσώστη, ωστόσο δεν είναι στελεχωμένος.

34χρονος πνίγηκε σε παραλία της Λεμεσού

Άλλος ένας πνιγμός σημειώθηκε σε παραλία, αυτή τη φορά στη Λεμεσό. 34χρονος Ισραηλινός ήρθε για διακοπές με την οικογένειά του και πνίγηκε στη θάλασσα στις 4 Αυγούστου.

Μέλη της οικογένειάς του τον αναζητούσαν για ώρες κατά μήκος της ακτογραμμής και στη θάλασσα. Στο σημείο άρχισαν έρευνες και ο άνδρας εντοπίστηκε να επιπλέει στο νερό.

Ναυαγοσώστες ανέσυραν τον 34χρονο από τη θάλασσα, ενώ στο σημείο κλήθηκε και ασθενοφόρο. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρός.