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Καταθέσεις από λουόμενους λαμβάνει η Αστυνομία Ορόκλινης προκειμένου να ξεκαθαρίσουν οι συνθήκες πνιγμού της 35χρονης από τη Ρουμανία στην παραλία του ΚΟΤ το απόγευμα του Σαββάτου. Τα δύο κοριτσάκια της, που κινδύνεψαν να πνιγούν, συνεχίζουν να νοσηλεύονται στο Μακάριο Νοσοκομείο. Η 12χρονη παραμένει διασωληνωμένη στη ΜΕΘ και η κατάσταση της, σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, είναι σταθερή. Σ’ ό,τι αφορά τη 14χρονη έχει διαφύγει τον κίνδυνο και μεταφέρθηκε στο παιδιατρικό τμήμα του νοσοκομείου.



Η ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα μπροστά στα μάτια του πατέρα και του τρίτου παιδιού της οικογένειας, ενός αγοριού, που βρίσκονταν στην ακτή. Η μητέρα με τις δύο τις κόρες μπήκαν στη θάλασσα για να κολυμπήσουν. Σε κάποια στιγμή θεάθηκαν από λουόμενους να προσπαθούν να παραμείνουν στην επιφάνεια της θάλασσας. Τόσο η μητέρα όσο και τα κοριτσάκια ανασύρθηκαν στη στεριά, ενώ επί τόπου έσπευσαν και ασθενοφόρα.



Παρά τις προσπάθειες των διασωστών η μητέρα δεν κατάφερε να ανανήψει, ενώ τα δύο κοριτσάκια μεταφέρθηκαν στο Μακάριο Νοσοκομείο.



Το περιστατικό, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής μαρτυρίες, σημειώθηκε λίγη ώρα αφότου ολοκληρώθηκε η υπηρεσία του ναυαγοσώστη στην περιοχή. Σημειώνεται πως στην παραλία του ΚΟΤ εκείνη τη στιγμή υπήρχαν εκατοντάδες λουόμενοι.