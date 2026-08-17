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Σε άμεση κινητοποίηση τέθηκε η Ναυαγοσωστική Μονάδα Λεμεσού το απόγευμα της 15ης Αυγούστου, όταν 25χρονος από το Νεπάλ άρχισε να βυθίζεται στη θαλάσσια περιοχή ΛΕΜ 0, απέναντι από τον ζωολογικό κήπο. Σε κατάσταση πανικού, ο νεαρός άρπαξε τη σύζυγό του που βρισκόταν κοντά του, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν και οι δύο.

Σύμφωνα με τη Ναυαγοσωστική Μονάδα Λεμεσού, το περιστατικό σημειώθηκε στις 17:30. Ο 25χρονος επιχείρησε να επιστρέψει από τα βράχια προς την ακτή, παρότι δεν είχε καλή γνώση κολύμβησης και οι δυνάμεις του ήταν περιορισμένες. Κατά την προσπάθειά του άρχισε να βυθίζεται και, πανικόβλητος, πιάστηκε από τη σύζυγό του.

Οι ναυαγοσώστες της ΛΕΜ 0 είχαν ήδη εντοπίσει τον άνδρα ως αδύναμο κολυμβητή σε επικίνδυνο σημείο και επενέβησαν άμεσα με ναυαγοσωστική σανίδα. Παράλληλα, πολίτες που βρίσκονταν σε απόσταση περίπου 20 μέτρων έσπευσαν επίσης να βοηθήσουν.

Ο 25χρονος ανασύρθηκε με ασφάλεια πάνω στη σανίδα, ενώ ειδοποιήθηκε και το γειτονικό ναυαγοσωστικό σημείο ΛΕΜ 15, το οποίο διαθέτει jetski. Όπως αναφέρει η Ναυαγοσωστική Μονάδα, χωρίς την έγκαιρη επέμβαση των ναυαγοσωστών και των πολιτών που προσέτρεξαν σε βοήθεια, το περιστατικό θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε πολλαπλά θύματα.

Μετά τη μεταφορά του στην ακτή, ο 25χρονος εξετάστηκε από τους ναυαγοσώστες και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Δεν χρειάστηκε περαιτέρω ιατρική φροντίδα και δεν κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του με ασθενοφόρο.

Με αφορμή το περιστατικό, η Ναυαγοσωστική Μονάδα Λεμεσού καλεί το κοινό να αποφεύγει την κολύμβηση σε δύσκολα ή βραχώδη σημεία εάν δεν διαθέτει καλή κολυμβητική ικανότητα και να μην υπερεκτιμά τις δυνάμεις του, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν ρεύματα ή άνεμος. Υπενθυμίζει επίσης ότι σε περίπτωση κινδύνου οι λουόμενοι πρέπει να καλούν σε βοήθεια και να αποφεύγουν να αρπάζουν όσους βρίσκονται κοντά τους, καθώς μπορεί να θέσουν και εκείνους σε κίνδυνο.