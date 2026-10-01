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Την 66η επέτειο ανακήρυξης της Κυπριακής Δημοκρατίας γιορτάζει σήμερα η χώρα μας. Με αφορμή τη γιορτή της Ανεξαρτησίας, ο ουρανοξύστης Burj Khalifa στο Ντουμπάι ντύθηκε στα χρώματα της Κύπρου.

Πρόκειται για το υψηλότερο κτίριο στον κόσμο και στην ιστορία της ανθρωπότητας, με ύψος 828,5 μέτρα και 163 ορόφους.

Η κατασκευή του ξεκίνησε στις 21 Σεπτεμβρίου το 2004 και ολοκληρώθηκε την 1 Οκτωβρίου 2009. Επισήμως, άρχισε να χρησιμοποιείται και να λειτουργεί στις 5 Ιανουαρίου 2010.

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