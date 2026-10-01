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Η Samantha Louise Over, 36 ετών, από το Ηνωμένο Βασίλειο και κάτοικος Αργάκας, απουσιάζει από την οικία της στη Πάφο, από τις 30/09/2026.

Η 36χρονη περιγράφεται ως μέτριου αναστήματος και λεπτής σωματικής διάπλασης, έχει ύψος περίπου 1,60μ., με κοντά κόκκινα μαλλιά, μελισσιά μάτια και τατουάζ στα δύο χέρια.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με τον Αστυνομικό Σταθμό Πόλης Χρυσοχούς, στο τηλέφωνο 26-806280 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.