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Λόγω έντονης βροχόπτωσης που σημειώθηκε στην περιοχή μεταξύ Κόσιης – Λυμπιών, σε διάφορα σημεία του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας – Λάρνακας, παρατηρείται συσσώρευση νερού.

Σε νεότερη η ενημέρωση η Αστυνομία κάνει λόγο για έντονη βροχόπτωση που επικρατεί και μεταξύ Λυμπιών και Ριζοελιάς, με αποτέλεσμα η ορατότητα να είναι περιορισμένη.

Παράλληλα, σε διάφορα σημεία του αυτοκινητόδρομου παρατηρείται επίσης συσσώρευση νερού.

Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, να διατηρούν ασφαλή απόσταση από τα προπορευόμενα οχήματα και να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας των οχημάτων τους.