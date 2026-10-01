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Συγχαρητήρια μηνύματα από δεκάδες ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων δέχεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, με την ευκαιρία της 66ης επετείου της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ανάμεσα σε πολλούς άλλους, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έλαβε συγχαρητήρια μηνύματα από τον Πρόεδρο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας κ. Σι Ζιπίνγκ, τον Πρόεδρο της Αιγύπτου κ. Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, τον Βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας Σαλμάν μπιν Αμντουλαζίζ αλ Σαούντ και τον Διάδοχο του Θρόνου, Πρωθυπουργό της χώρας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν μπιν Αμπντουλαζίζ αλ Σαούντ τον Σουλτάνο του Ομάν Χάιθαμ μπιν Ταρίκ, τον Πρόεδρο του Λιβάνου κ. Τζοζέφ Αούν, τον Πρόεδρο της Παλαιστίνης κ. Μαχμούντ Αμπάς, τον Βασιλιά της Ισπανίας Φελίπε VI, τον Βασιλιάς της Ολλανδίας Γουίλεμ – Αλεξάντερ, τον Πρόεδρο της Γερμανίας κ. Φρανκ-Βάλτερ Στάινμαϊερ, τον Πρόεδρο της Ιταλίας κ. Σέρτζιο Ματαρέλα, την Πρόεδρος της Σλοβενίας κα Νατάσα Πιρκ Μουσάρ, τον Πρόεδρο και τον Πρωθυπουργό της Ουγγαρίας κ.κ. Αντράς Μπάκα και Πέτερ Μαγκιάρ, αντίστοιχα, τον Πρόεδρο της Ουκρανίας κ. Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

Στο μήνυμα του, ο Πρόεδρος της Κίνας, η χώρα του οποίου είναι Μόνιμο Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η Κίνα και η Κύπρος είναι έμπιστοι φίλοι που πάντοτε σέβονταν και στήριζαν η μια την άλλη, τηρώντας τις αρχές της αλληλεγγύης, της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και της αμοιβαίας επωφελούς συνεργασίας, εν μέσω ενός ταραχώδους διεθνούς πεδίου.

Επεσήμανε ακόμη ότι φέτος συμπληρώνονται 55 χρόνια εγκαθίδρυσης διπλωματικών σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες και πέντε χρόνια από την έναρξη στρατηγικής συνεργασίας και εξέφρασε τη βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση των διμερών σχέσεων.

Ο Πρόεδρος της Αιγύπτου, η χώρα του οποίου συμμετείχε με άγημα και πτητικά μέσα στη σημερινή στρατιωτική παρέλαση για την επέτειο της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο μήνυμα του αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις μακρόχρονες σχέσεις Κύπρου – Αιγύπτου, διαβεβαιώνοντας για τη βούληση του να συνεχίσει την κοινή δουλειά με την Κυπριακή Κυβέρνηση, για την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων σε πολλούς τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Πρόσθεσε ότι η πρόσφατη επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Ελ Αλαμέιν δίνει περαιτέρω ώθηση στην εποικοδομητική διμερή συνεργασία.