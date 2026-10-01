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Η εκτέλεση της Κρίστα Πάικ στο Τενεσί εξελίχθηκε σε πρωτοφανές θρίλερ, καθώς η 50χρονη παρέμεινε ζωντανή ακόμη και μετά τη χορήγηση δύο δόσεων πεντοβαρβιτάλης, με τις αρχές να καλούνται πλέον να εξετάσουν τι πήγε λάθος στη διαδικασία και ποια θα είναι τα επόμενα βήματα.

Κι όμως, η 50χρονη εξακολουθούσε να έχει σφυγμό. Τώρα, καθώς νοσηλεύεται μετά την αποτυχημένη εκτέλεση, οι γιατροί προσπαθούν να απαντήσουν στο πώς επέζησε και εάν υπέστη μόνιμη βλάβη, ενώ η πολιτεία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα πρόβλημα που το ίδιο της το πρωτόκολλο δεν προέβλεπε ποτέ: τι γίνεται όταν ο θανατοποινίτης παραμένει ζωντανός και μετά τη δεύτερη ένεση;

Η πρώτη ιατρική εξήγηση έρχεται από τον δρα Τζόελ Ζάιβοτ, καθηγητή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Emory και εμπειρογνώμονα που είχε προσλάβει η νομική ομάδα της Πάικ.

Η εκτίμησή του είναι ότι η πεντοβαρβιτάλη πιθανότατα δεν έφθασε ποτέ σε αρκετά υψηλή συγκέντρωση στο αίμα της ώστε να προκαλέσει άπνοια και, στη συνέχεια, καρδιαγγειακή κατάρρευση.

Με απλά λόγια, το γεγονός ότι χορηγήθηκαν δύο σύριγγες δεν σημαίνει κατ’ ανάγκην ότι η προβλεπόμενη ποσότητα του φαρμάκου πέρασε αποτελεσματικά στην κυκλοφορία του αίματος.

«Έχει ακόμη σφυγμό και ροχαλίζει»

Οι δικηγόροι της προσέφυγαν εκτάκτως στη Δικαιοσύνη ενώ η διαδικασία βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη, ζητώντας να σταματήσει η εκτέλεση και να της παρασχεθεί ιατρική φροντίδα. Η περιγραφή τους ήταν ανατριχιαστική:

«Η κυρία Πάικ έχει χάσει τις αισθήσεις της, εξακολουθεί να έχει καρδιακό παλμό και ακούγεται να ροχαλίζει». Ένας από τους συνηγόρους της δήλωσε στο BBC ότι η 50χρονη μεταφέρθηκε στη συνέχεια σε νοσοκομείο, όπου της παρέχονταν «μέτρα διάσωσης της ζωής της».

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Κλίφτον Κόρκερ επιβεβαίωσε σε απόφασή του ότι ιατρικό προσωπικό είχε αρχίσει να παρέχει την περίθαλψη που ζητούσε η υπεράσπιση.

Ένας εκ των αυτοπτών μαρτύρων σχολίασε πως τα πάντα στη διαδικασία της εκτέλεσης «πήγαν τρομαχτικά λάθος».

Οι φλέβες, το φάρμακο και τα ερωτήματα

Οι δικηγόροι της Πάικ υποστηρίζουν ότι είχαν προειδοποιήσει για ακριβώς αυτού του είδους την εξέλιξη.

Μετά την αποτυχημένη εκτέλεση έκαναν λόγο για δύσκολη φλεβική πρόσβαση, πιθανή αστοχία των φλεβών και ενδεχόμενο υποβάθμισης της πεντοβαρβιτάλης.

Η υπεράσπιση καταγγέλλει επίσης ότι δεν υπήρχε επαρκής πρόβλεψη για επείγουσα ιατρική παρέμβαση εάν η διαδικασία αποτύγχανε.

Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Το Tennessee Department of Correction επιμένει ότι το προσωπικό ακολούθησε κάθε βήμα του νόμιμου πρωτοκόλλου και ότι η πεντοβαρβιτάλη που χρησιμοποιείται στις εκτελέσεις έχει αποδειχθεί αποτελεσματική.

Αυτό ακριβώς καλείται τώρα να διερευνήσει η ανεξάρτητη έρευνα που διέταξε ο κυβερνήτης Μπιλ Λι.

BREAKING: “I’ve witnessed, I believe, 5 executions in Tennessee. Nothing about today was normal, typical at all.”



Shocking new details emerge from the failed attempt to execute Christa Pike, the 50-year-old inmate who has spent nearly 30 years on Tennessee’s death row.



At a… pic.twitter.com/gDofxP1Lz5 — Fox News (@FoxNews) October 1, 2026

Ο φόβος τώρα είναι η εγκεφαλική βλάβη

Η επιβίωση της Πάικ δεν σημαίνει ότι έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο. Ο δρ Ζάιβοτ προειδοποιεί ότι η καθυστέρηση μέχρι να αρχίσουν οι προσπάθειες ανάνηψης ενδέχεται να είχε σοβαρές συνέπειες.

«Είναι πολύ πιθανό, ως συνέπεια της καθυστέρησης στην έναρξη της ανάνηψης, να έχει υποστεί εγκεφαλική βλάβη», ανέφερε.

Και τώρα τι;

Εδώ αρχίζει το πρωτοφανές πρόβλημα για το Τενεσί. Το πρωτόκολλο προβλέπει ένα δεύτερο σετ συρίγγων εάν η πρώτη χορήγηση δεν επιφέρει τον θάνατο. Δεν προβλέπει τρίτο. Ούτε εξηγεί, όπως επισημαίνει το Associated Press, τι ακριβώς πρέπει να γίνει όταν ο κρατούμενος παραμένει ζωντανός μετά την εξάντληση και του δεύτερου σετ.

Το υπουργείο Σωφρονιστικών Υπηρεσιών αναγνώρισε ουσιαστικά αυτό το όριο, αναφέροντας ότι το πρωτόκολλο «δεν επιτρέπει πρόσθετες διαδικασίες πέραν όσων πραγματοποιήθηκαν».

Έτσι, εκεί όπου η διαδικασία είχε σχεδιαστεί για να καταλήξει στον θάνατο της Πάικ, το κράτος αναγκάστηκε τελικά να τη μεταφέρει σε νοσοκομείο για να της σώσει τη ζωή.

«Παγώνει» η επόμενη εκτέλεση

Οι συνέπειες είναι ήδη ευρύτερες. Ο κυβερνήτης Μπιλ Λι διέταξε «πλήρη έρευνα από ανεξάρτητο τρίτο μέρος για να διαπιστωθεί ακριβώς τι συνέβη» και ανακοίνωσε ότι η τελευταία προγραμματισμένη εκτέλεση της χρονιάς δεν θα πραγματοποιηθεί όπως είχε σχεδιαστεί.

Η πολιτεία βρίσκεται έτσι αντιμέτωπη με σοβαρά ερωτήματα για τη λειτουργία του συστήματος θανατηφόρων ενέσεων.

Και δεν είναι το πρώτο περιστατικό μέσα στο 2026. Τον Μάιο, η εκτέλεση του Τόνι Καράδερς αναβλήθηκε επειδή το προσωπικό δεν κατάφερε να βρει κατάλληλη φλέβα για να χορηγήσει το θανατηφόρο φάρμακο.

Μπορούν να επιχειρήσουν ξανά;

Το μεγάλο ερώτημα είναι πλέον τι θα συμβεί στην ίδια την Πάικ. Η αποτυχία της πρώτης εκτέλεσης δεν σημαίνει αυτομάτως ότι ακυρώνεται η θανατική της καταδίκη. Η πολιτεία ανέστειλε τις εκτελέσεις έως τα τέλη του έτους, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα βρεθεί αντιμέτωπη με τη θανατική ποινή το 2027.

Η άμεση προτεραιότητα, ωστόσο, είναι η κατάσταση της υγείας της και η διερεύνηση όσων συνέβησαν στο Riverbend Maximum Security Institution.

Οποιαδήποτε νέα προσπάθεια εκτέλεσης θα μπορούσε επίσης να προκαλέσει νέα, σκληρή δικαστική μάχη γύρω από τη μέθοδο εκτέλεσης και τις συνθήκες στις οποίες υποβλήθηκε ήδη η κρατούμενη.

Προς το παρόν, επομένως, το Τενεσί βρίσκεται σε μια κατάσταση που το πρωτόκολλό του δεν είχε προβλέψει.

naftemporiki.gr