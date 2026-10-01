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Έναν ιδιαίτερο και άκρως συγκινητικό τρόπο, γεμάτο μηνύματα, βρήκε το Λύκειο Ακροπόλεως για να τιμήσει στο πλαίσιο της σχολικής του γιορτής, την επέτειο της 1ης Οκτωβρίου. Έχοντας προσκεκλημένο και κεντρικό ομιλητή τον Ελλαδίτη παραολυμπιονίκη, Στέλιο Μαλακόπουλο, το σχολείο επεδίωξε και κατάφερε να φέρει μπροστά στους μαθητές του, ένα ολοζώντανο και φωτεινό παράδειγμα πίστης, θέλησης και δύναμης. Έναν άνθρωπο που παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στα 18 του μόλις χρόνια, δεν το έβαλε κάτω, σηκώθηκε, πάλεψε και έκανε μότο ζωής το «δεν παραδίνομαι».

Την ίδια ώρα, στο πλαίσιο της σχολικής εκδήλωσης, ήρθε στο φως και μια άλλη, άκρως συγκινητική στιγμή, όπως την αποκάλυψε ο πρόεδρος της AHEPA Cyprus «Κυριάκος Μάτσης», Νίκος Νικολάου. Η παρουσία του πριν από χρόνια στο Άγιο Όρος, έγινε η αφορμή για να «ψάξει» τον Στέλιο Μαλακόπουλο. Κι αυτό, όχι μόνο για να τον γνωρίσει αλλά και για να επιδιώξει να τον φέρει στην Κύπρο για να μοιραστεί την εμπειρία του με τα νέα παιδιά. Ο λόγος; Η προσωπική μαρτυρία δύο πατέρων για το πώς ο Στέλιος βοήθησε τα δικά τους παιδιά να αφήσουν στην άκρη το επικίνδυνο πάθος για τις μηχανές.

Ο Στέλιος Μαλακόπουλος, το 2015 υπέστη ακρωτηριασμό και στα δύο του πόδια έπειτα από ένα τρομακτικό τροχαίο που είχε στη Θεσσαλονίκη. Ένα νέο παιδί, 18 χρόνων, είδε τον κόσμο του να καταρρέει μέσα σε μερικά λεπτά και από την επόμενη κιόλας μέρα, συνειδητοποίησε ότι η ζωή του είχε αλλάξει. Πέραν από τα ανοικτά τραύματα, σωματικά αλλά και ψυχικά προφανώς, τη νέα δύσκολη πραγματικότητα και τις προκλήσεις, ήρθε αντιμέτωπος με το δίλημμα: Να καθηλωθεί ή να ξαναπιάσει το τιμόνι της ζωής του και να προχωρήσει; Ο Στέλιος όχι μόνο επέλεξε το δεύτερο αλλά αποφάσισε να φτάσει όσο πιο κοντά μπορούσε στα όνειρά του. Και το κατάφερε.

Η περιπέτεια του, όπως είπε μιλώντας στους μαθητές του Λυκείου Ακροπόλεως, τον έκανε να σκεφτεί, όχι μόνο τις σπουδές του και τη ζωή του, αλλά και τον αθλητισμό, κάτι που ενδεχομένως δεν θα το είχε σκεφτεί αν τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Μόλις δε, πληροφορήθηκε ότι με τη βοήθεια τεχνητών μελών θα μπορούσε να περπατήσει αλλά και να τρέξει, έφυγαν όλες οι αμφιβολίες.

Σηκώθηκε, δούλεψε, προπονήθηκε, βελτιώθηκε, συμμετείχε σε αγώνες. «Κάποιες φορές έπαιρνα μετάλλιο, άλλες δεν έπαιρνα», ανέφερε στα παιδιά. Αλλά κάθε φορά, σε κάθε αποτυχία, έψαχνε τη λύση για να βελτιωθεί.

Έφτασε σε Παραολυμπιακούς Αγώνες, πήρε μετάλλια και έσπασε ρεκόρ. Και συνεχίζει να εργάζεται για το 2028 στο τρίαθλο. «Εγώ επέλεξα το φως, όχι το σκοτάδι», δήλωσε.

Χείμαρρος ο Στέλιος Μαλακόπουλος, κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον και την προσοχή του κοινού. Δέχτηκε ερωτήσεις από τους μαθητές και συνομίλησε μαζί τους. Κάθε φορά, φρόντιζε να τους στείλει το μήνυμα: «Να κυνηγάτε τα όνειρά σας».

Στον χαιρετισμό του ο διευθυντής του Λυκείου Ακροπόλεως, Άθως Κυριάκου, συνέδεσε το μήνυμα της παρουσίας του Στέλιου Μαλακόπουλου με την σημερινή ημέρα της Ανεξαρτησίας. Όπως ανέφερε, «σήμερα τιμούμε τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την ελευθερία. Τιμούμε τον Γρηγόρη Αυξεντίου, τον Κυριάκο Μάτση, τον Ευαγόρα Παλληκαρίδη και τόσους άλλους. Ανθρώπους διαφορετικούς μεταξύ τους αλλά που τους ένωνε κάτι δυνατό. Ότι δεν παραδόθηκαν ποτέ». Σύμφωνα με τον κ. Κυριάκου, το «δεν παραδίνομαι» είναι και το μήνυμα που στέλνει σήμερα και ο Στέλιος Μαλακόπουλος, σε όλους μας αλλά κυρίως, στα νέα παιδιά.

Από πλευράς του ο διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Παναγιώτης Παλατές, απευθυνόμενος στους μαθητές ανέφερε ότι «ιδιαίτερα σήμερα που υπάρχει ένας βομβαρδισμός εικόνων και συμβόλων τεθλασμένων, κράτος και Πολιτεία οφείλουν να φέρνουν μπροστά σας ήρωες της ζωής και πραγματικά ινδάλματα, όπως είναι ο Στέλιος Μαλακόπουλος».

Την πορεία αλλά και τη δύναμη του αθλητή εξήραν και οι άνθρωποι της AHEPA Cyprus, η οποία ανέλαβε την πρωτοβουλία με το Λύκειο Ακροπόλεως για τη διοργάνωση της εκδήλωσης. Ο πρόεδρος της AHEPA Cyprus «Κυριάκος Μάτσης», Νίκος Νικολάου, άκρως συγκινημένος μίλησε για το παράδειγμα ζωής του Στέλιου Μαλακόπουλου αλλά και τη συμβολή του όπως αποτραπούν νέα παιδιά από την ενασχόληση με μηχανές και ταχύτητα.

Η προσευχή στο Άγιο Όρος και η ευγνωμοσύνη των γονέων

Ο κ. Νικολάου μοιράστηκε με το κοινό τη δική του εμπειρία, η οποία αποτέλεσε την αφορμή για να προσπαθήσει να εντοπίσει τον αθλητή. Φανερά συγκινημένος ανέφερε ότι το 2019 βρέθηκε στο Άγιο Όρος, όπου γνώρισε τους πατέρες δύο νέων παιδιών, οι οποίοι έφτασαν εκεί για να προσευχηθούν και να ευχαριστήσουν την Παναγία που έστειλε έναν άγγελο, όπως του είπαν, να μιλήσει στα παιδιά τους και να σταματήσουν να φλερτάρουν με κάθε λογής κίνδυνο λόγω του πάθους που είχαν με τις μηχανές.

Οι άνθρωποι εκείνοι βίωναν πολύ δύσκολες στιγμές στο σπίτι τους λόγω αυτής της συμπεριφοράς των παιδιών τους. Μηχανές, ταχύτητα, ατυχήματα, κίνδυνοι… ένα μόνιμο άγχος. Μέχρι που βρέθηκε ο Στέλιος Μαλακόπουλος, προφανώς σε κάποια ομιλία του, και τα νέα παιδιά είδαν μπροστά τους έναν άνθρωπο που βίωσε από πρώτο χέρι τις τραγικές συνέπειες ενός φοβερού τροχαίου. Τα παιδιά συνειδητοποίησαν πόσο εύκολα μπορεί να συμβεί το κακό και αποφάσισαν να αφήσουν στην άκρη το πάθος για τις μηχανές.

Οι γονείς τους μίλησαν στον κ. Νικολάου για αυτό το περιστατικό, οδηγώντας τον στην απόφαση να βρει τον Στέλιο και να έρθει σε επικοινωνία μαζί του, σε μια προσπάθεια να ακουστεί η ιστορία του και σε νέα παιδιά στην Κύπρο. Κάτι που έγινε, έστω μερικά χρόνια μετά…