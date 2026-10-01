Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις δύο μεγάλες υποθέσεις κεταμίνης αναζητούν οι ανακριτές της ΥΚΑΝ, μετά τον εντοπισμό νέας ποσότητας σε διαμέρισμα στην περιοχή της Αμαθούντας. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται δύο νεαροί Ισραηλινοί, 23 και 24 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν την περασμένη Τρίτη , με τις Αρχές να εξετάζουν κατά πόσο τα 27 κιλά κεταμίνης που εντοπίστηκαν στην κατοχή τους συνδέονται με την προηγούμενη κατάσχεση των 390 κιλών.

Την ίδια ώρα, οι ανακριτές ξετυλίγουν το κουβάρι των κινήσεων και των επαφών τους στην Κύπρο, αναζητώντας απαντήσεις για τον ρόλο τους στην υπόθεση. Οι δύο ύποπτοι ανακρινόμενοι επέλεξαν να τηρήσουν το δικαίωμα της σιωπής.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι το Ισραήλ αποτελεί τον τελικό προορισμό της κεταμίνης ενώ η χώρα μας, απλά έχει χρησιμοποιηθεί ως ενδιάμεσος σταθμός.

Για τον λόγο αυτό, αναμένεται να χαρτογραφηθούν οι κινήσεις των δύο υπόπτων από την άφιξή τους στο νησί, οι επαφές τους και οι χώροι στους οποίους διέμειναν, ενώ παράλληλα αναζητούνται και τυχόν πρόσωπα που ενδεχομένως να συνδέονται μαζί τους.

Οι δύο ύποπτοι οδηγήθηκαν χθες ενώπιον του Δικαστηρίου το οποίο ενέκρινε και διέταξε την προφυλάκισή τους για 8 ημέρες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου, οι δύο νεαροί αφίχθηκαν στην Κύπρο στις 20 Σεπτεμβρίου ως επισκέπτες και είχαν άδεια παραμονής μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου.

Οι εξετάσεις της ΥΚΑΝ καταδεικνύουν ότι είχαν νοικιάσει διαμέρισμα στην περιοχή της Αμαθούντας από τις 24 Σεπτεμβρίου. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν, το πρωί της Τρίτης, η ιδιοκτήτρια του διαμερίσματος μετέβη στο ακίνητο για να διαπιστώσει κατά πόσο οι ένοικοι είχαν αποχωρήσει, καθώς η συμφωνημένη διαμονή τους ολοκληρωνόταν στις 11 το πρωί.

Οι δύο άνδρες δεν βρίσκονταν στο διαμέρισμα. Ωστόσο, η ιδιοκτήτρια εντόπισε μία ταξιδιωτική βαλίτσα, τέσσερις σάκους πρωτεΐνης και μία συσκευή αεροστεγούς σφράγισης. Όταν έλεγξε τη βαλίτσα, διαπίστωσε ότι περιείχε ναρκωτικά και ενημέρωσε αμέσως τον σύζυγό της, ο οποίος κάλεσε την Αστυνομία.



Μέλη της ΥΚΑΝ μετέβησαν στο διαμέρισμα και με τη συγκατάθεση της ιδιοκτήτριας, προχώρησαν σε έρευνα. Μέσα στη βαλίτσα εντοπίστηκαν, 341 γραμμάρια κάνναβης, 172 γραμμάρια κοκαΐνης, 2 κιλά και 492 γραμμάρια κεταμίνης, 776 γραμμάρια μεφεδρόνης και 233 γραμμάρια MDMA.

Η μεγάλη ποσότητα των 24 κιλων κεταμίνης ήταν κρυμμένη στους τέσσερις σάκους πρωτεΐνης, ενώ η συνολική ποσότητα που εντοπίστηκε ανέρχεται στα 27,5 κιλά.

Η υπόθεση πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις όταν, ενώ τα μέλη της ΥΚΑΝ βρίσκονταν στο διαμέρισμα, οι δύο νεαροί άνδρες εμφανίστηκαν από τις εσωτερικές σκάλες της πολυκατοικίας και κατευθύνθηκαν προς το συγκεκριμένο διαμέρισμα. Οι αστυνομικοί τους ανέκοψαν για έλεγχο και τους αποκάλυψαν την ιδιότητά τους.

Ο ένας επιτέθηκε σε μέλος της ΥΚΑΝ, χτυπώντας τον στο πρόσωπο, ενώ ο δεύτερος έσπρωξε άλλον αστυνομικό και προσπάθησε να διαφύγει τρέχοντας. Ο πρώτος συνελήφθη, αφού προηγουμένως προέβαλε αντίσταση κατά τη σύλληψή του, ενώ ο δεύτερος ανακόπηκε σε κοντινή απόσταση και συνελήφθη επίσης.

Οι έρευνες των ανακριτών συνεχίστηκαν και σε δεύτερο διαμέρισμα, στην παρουσία των δύο υπόπτων. Εκεί εντοπίστηκε διασκορπισμένη ποσότητα κεταμίνης, περίπου 35 γραμμαρίων, καθώς και αποκόμματα από σάκους πρωτεΐνης, τα οποία φαίνεται να συνδέονται με τους σάκους στους οποίους ήταν κρυμμένη η μεγάλη ποσότητα κεταμίνης στο διαμέρισμα της Αμαθούντας.

Παράλληλα, από τις έρευνες εντοπίστηκε χρηματικό ποσό περίπου €10.000, σε διάφορα χαρτονομίσματα

. Παράλληλα, χθες πραγματοποιήθηκε έρευνα σε συγκεκριμένο ξενοδοχείο και στη συνέχεια σε ακόμη ένα διαμέρισμα, όπου, σύμφωνα με όσα ανέφερε ένας από τους δύο υπόπτους, είχε διαμείνει για δύο ημέρες, έχοντας πραγματοποιήσει κράτηση μέσω πλατφόρμας ενοικίασης διαμερισμάτων.