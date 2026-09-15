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Σε περίπου 390 κιλά ανέρχεται η ποσότητα κεταμίνης που κατάφερε να κατασχέσει η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) στο πλαίσιο επιχείρησης στη Λεμεσό, με τον Διοικητή της Υπηρεσίας Χρίστο Ανδρέου να χαρακτηρίζει την ποσότητα ιδιαίτερα σημαντική, καθώς, όπως ανέφερε, αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 790.000 δόσεις.

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ο κ. Ανδρέου ανέφερε ότι η επιχείρηση άρχισε έπειτα από πληροφορία η οποία αξιολογήθηκε και αξιοποιήθηκε από την ΥΚΑΝ. Αρχικά εντοπίστηκαν 127 κιλά της ουσίας και, μετά από στοιχεία που εξασφαλίστηκαν στη συνέχεια, εντοπίστηκε σε αποθήκη στη Λεμεσό και δεύτερη ποσότητα, 263,5 κιλών.

Για την υπόθεση τέθηκαν υπό κράτηση τέσσερα πρόσωπα, ενώ, σύμφωνα με τον Διοικητή της ΥΚΑΝ, η διερεύνηση συνεχίζεται. Ερωτηθείς κατά πόσον υπάρχουν πληροφορίες για επιπλέον ποσότητες που ενδεχομένως συνδέονται με τη συγκεκριμένη παρτίδα, είπε ότι η Υπηρεσία διερευνά σχετικές πληροφορίες, μεταξύ άλλων κατά πόσον υπήρξε και παλαιότερη παραλαβή.

Ο κ. Ανδρέου διευκρίνισε ότι πρόκειται για κεταμίνη, ουσία η οποία κατατάσσεται στα ναρκωτικά τάξης Β και έχει κατασταλτική δράση. Όπως ανέφερε, πέρα από την ίδια τη χρήση της ως ναρκωτικής ουσίας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως συστατικό για την παρασκευή άλλων συνθετικών ναρκωτικών.

Ερωτηθείς γενικότερα για την εικόνα που παρουσιάζει η αγορά ναρκωτικών στην Κύπρο, ο Διοικητής της ΥΚΑΝ είπε ότι οι τάσεις μεταβάλλονται συχνά, ανάλογα και με τη ζήτηση και την προσφορά.

Όπως ανέφερε, κατά τη φετινή χρονιά η ΥΚΑΝ εντόπισε νέα είδη ναρκωτικών ουσιών, μεταξύ των οποίων οπιοειδή που προέρχονται από παπαρούνες, ενώ έχουν κατασχεθεί και σημαντικές ποσότητες Captagon. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, οι κατασχέσεις Captagon φέτος ανέρχονται περίπου στα 1.100 δισκία, έναντι περίπου 32 σε ολόκληρο το περασμένο έτος.

Σε ό,τι αφορά την κεταμίνη, ο κ. Ανδρέου ανέφερε ότι πρόκειται για νέα ουσία στην κυπριακή αγορά. Από το 2022 μέχρι σήμερα, είπε, είχαν εντοπιστεί συνολικά περίπου 220 γραμμάρια, ενώ πλέον η ΥΚΑΝ βρίσκεται αντιμέτωπη με πολύ μεγαλύτερες ποσότητες. Πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με συνεργάτες της Υπηρεσίας σε ευρωπαϊκές χώρες, καταγράφεται αυξητική τάση και στη συγκεκριμένη ουσία.

Ο Διοικητής της ΥΚΑΝ σημείωσε παράλληλα ότι οι κατασχέσεις κοκαΐνης έχουν ήδη ξεπεράσει κατά πολύ την ποσότητα που είχε κατασχεθεί πέρυσι.

Σε ερώτηση του ΚΥΠΕ σε σχέση με την εξάρθρωση κυκλωμάτων διακίνησης, ο κ. Ανδρέου ανέφερε ότι σε αρκετές περιπτώσεις η ΥΚΑΝ καταφέρνει να εντοπίσει τους διακινητές, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι δεν μπορεί να γίνεται δημόσια αναφορά σε συγκεκριμένα πρόσωπα ως «εγκέφαλους» κυκλωμάτων.

Όπως είπε, η στόχευση μεγάλων ποσοτήτων έχει ως στόχο την απομάκρυνση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών από την κυπριακή κοινωνία. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι μόνο η ποσότητα των περίπου 390 κιλών κεταμίνης αντιστοιχεί, σύμφωνα με την εκτίμηση της ΥΚΑΝ, σε τουλάχιστον 790.000 δόσεις.

Αναφέρθηκε επίσης σε πρόσφατη υπόθεση με οπιοειδή, κατά την οποία, όπως είπε, μέσα σε διάστημα δέκα ημερών εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα, με κατάσχεση 60 κιλών της συγκεκριμένης ουσίας και σύλληψη 21 προσώπων. Τα πρόσωπα αυτά, σύμφωνα με τον κ. Ανδρέου, είναι υπόδικα στις Κεντρικές Φυλακές και αναμένουν την εκδίκαση των υποθέσεών τους.

Παράλληλα με τις έρευνες για τη διακίνηση ναρκωτικών, η ΥΚΑΝ προχωρεί και σε οικονομικές έρευνες όταν υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι περιουσιακά στοιχεία έχουν αποκτηθεί από την πώληση ναρκωτικών.

Ο κ. Ανδρέου ανέφερε ότι η ΥΚΑΝ διαθέτει δικό της τμήμα οικονομικών ερευνών και ότι τα τελευταία χρόνια έχουν δεσμευθεί περισσότερα από €1,5 εκατ., ενώ έχουν γίνει και δημεύσεις περιουσιακών στοιχείων σημαντικής αξίας. Οι έρευνες και οι δεσμεύσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, μετρητά, τραπεζικούς λογαριασμούς, ακίνητα, αυτοκίνητα και κρυπτονομίσματα, σε συνεργασία με τη ΜΟΚΑΣ.

Ερωτηθείς κατά πόσον τα κυκλώματα έχουν την έδρα τους στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, ο Διοικητής της ΥΚΑΝ ανέφερε ότι, με βάση την εικόνα που έχει διαμορφώσει η Υπηρεσία, οι εγκέφαλοι των κυκλωμάτων που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο βρίσκονται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ συνεργάτες τους βρίσκονται στο εξωτερικό.

Σημείωσε ότι η Κύπρος δεν παράγει ναρκωτικές ουσίες, ιδιαίτερα τα συνθετικά ναρκωτικά, και ως εκ τούτου αυτά εισάγονται στη χώρα.

Οι βασικές πύλες εισόδου, όπως ανέφερε, είναι τα αεροδρόμια και τα λιμάνια, περιλαμβανομένων των μαρίνων και των αλιευτικών καταφυγίων, ενώ ποσότητες ναρκωτικών εντοπίζονται και σε πακέτα που αποστέλλονται μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών.

Ο κ. Ανδρέου είπε ότι η ΥΚΑΝ, σε συνεργασία με το Τμήμα Τελωνείων, πραγματοποιεί ελέγχους σε εβδομαδιαία βάση και δειγματοληπτικά, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει συγκεκριμένη πληροφορία για διακίνηση ναρκωτικών.

ΚΥΠΕ