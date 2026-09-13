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Μεγάλη επιχείρηση που οδήγησε σε κατάσχεση μαμούθ 126 κιλών καταμίνης, πραγματοποίησε χθες η ΥΚΑΝ στη Λεμεσό. Για τα ναρκωτικά συνελήφθησαν τέσσερα πρόσωπα. Πρόκειται για δύο ζευγάρια, ένα από το Ισραήλ και ένα από την Παλαιστίνη.

Συγκεκριμένα, μετά από συντονισμένες επιχειρησιακές ενέργειες και παρακολουθήσεις που διενεργούνταν τις τελευταίες δύο ημέρες, μέλη της ΥΚΑΝ και της ΥΔΑΠ, πραγματοποίησαν έφοδο σε δύο οικίες, σε εκείνη 50χρονου και 53χρονου.

Από την έρευνα στην οικία του 53χρονου, παρουσία του ιδίου και της 51χρονης συζύγου του καθώς και του 50χρονου, ανευρέθηκαν:

Κοκαΐνη μεικτού βάρους 34 γραμμαρίων

Κεταμίνη, μεικτού βάρους 246,5 γραμμαρίων

Μεθεδρόνη μεικτού βάρους 15 γραμμαρίων

MDMA μεικτού βάρους 12 γραμμαρίων

4,150 ευρώ

42 πακέτα αδασμολόγητων τσιγάρων

Κινητά τηλέφωνα και άλλα τεκμήρια

Από την έρευνα στην οικία 50χρονου, στην παρουσία του ιδίου και της 35χρονης συζύγου του, ανευρέθηκαν:

Ποσότητα κεταμίνης, μεικτού βάρους 126 κιλών και 630 γραμμαρίων

Ζυγαριά ακριβείας

Κινητά τηλέφωνα και άλλα τεκμήρια

Οι τέσσερις ύποπτοι συνελήφθησαν στη βάση δικαστικών ενταλμάτων, ενώ σήμερα αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον Δικαστηρίου, για έκδοση δικαστικών διαταγμάτων προσωποκράτησης, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.