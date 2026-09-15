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Στο Γραμματικό, όπου συνετρίβη το αεροπλάνο της αεροπορικής εταιρείας «Ήλιος» σχεδιαζόταν η δημιουργία της νέας Κύπρου σε περίπτωση κατά την οποίαν καταλαμβανόταν ολόκληρο το νησί από τους Τούρκους το 1974.

Τα πιο πάνω ανέφερε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ασυνόδευτων Φιλοξενηθέντων Παιδιών στην Ελλάδα 1974-1979, Ανδρέας Θεοδοσίου. Πρόκειται, όπως είπε, για τη Νέα Ιουστίνη. Όπως εξήγησε απαντώντας σε σχόλιο του προέδρου της Επιτροπής, Νίκου Κέττηρου, για το πιο πάνω ενδεχόμενο έλαβε γνώση στο πλαίσιο ερευνών τις οποίες διενεργεί ο Σύνδεσμος.

Σχετικά με τον αριθμό των παιδιών τα οποία μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα την περίοδο μετά την τουρκική εισβολή ανέφερε, πως τα παιδιά οδηγούνταν στο λιμάνι της Λεμεσού για αναχώρηση ακόμη και από άγνωστους. Αυτό εξηγείται και από το γεγονός πως κάποια παιδιά είχαν χάσει και τους δύο γονείς τους ή επειδή οι γονείς ήταν αγνοοούμενοι ή κωλύονταν να οδηγήσουν οι ίδιοι τα παιδιά τους στο λιμάνι. «Τα ξαπολούσαν για να ανεβούν στο πλοίο», είπε αναφερόμενος στους συνοδούς των παιδιών, για να προσθέσει πως αυτά αποτελούν ιστορικές αλήθειες.

Ο κ. Θεοδοσίου επικαλέστηκε τη μαρτυρία του Τάκη Χριστοδουλίδη ο οποίος συνόδευσε τα παιδιά στην πρώτη αποστολή. Σύμφωνα με τη μαρτυρία αυτή, τότε είχαν εκδοθεί 600 πάσα χωρίς φωτογραφία και στοιχεία των παιδιών, ενώ εκδόθηκαν και άλλα πάσα των 25 ατόμων αλλά ουδείς γνωρίζει πόσα παιδιά επιβιβάστηκαν στο πλοίο.

«Ζητώ από την πρεσβεία να μας δώσει τα αρχεία και μας λένε ότι απαιτείται έγκριση από το υπουργείο Εξωτερικών», είπε ο κ. Θεοδοσίου, ο οποίος πρόσθεσε: «Στείλαμε επιστολή στο υπουργείο Εξωτερικών και ακόμη αναμένουμε απάντηση. Δηλαδή, μπήκαμε σε ένα φαύλο κύκλο».

Με την ομάδα έρευνάς μας, συνέχισε, φτάσαμε σε ένα σημείο που κάποιοι έχασαν τον ύπνο τους. Υπάρχουν, είπε, κάποιες ευθύνες τις οποίες δεν αναζητούμε αλλά θέλουμε να καταγραφεί η ιστορική αλήθεια.

Ανέφερε επίσης και τα εξής: «Στα επίσημα αρχεία του υπουργείου Παιδείας υπάρχουν καταγραμμένα 2.000 παιδιά. Όμως, σύμφωνα με ανεπίσημα στοιχεία τα οποία άρχισαν να επιβεβαιώνονται, τα παιδιά υπερβαίνουν τις 5.000. Τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά, τα έστελναν οι γονείς αδήλωτα και αυτό διαπιστώθηκε την σχολική περίοδο 1976-1977, όταν απουσίαζε το 10,5% των μαθητών που είχαν φοιτήσει την προηγούμενη περίοδο από το δημοτικό μέχρι και το γυμνάσιο. Κάποια παιδιά απουσίαζαν επειδή είχαν μεταναστεύσει με τους γονείς του αλλά ο αριθμός αυτός δεν ήταν μεγάλος».