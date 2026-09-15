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Συνεργασία με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής (CITEA) ανακοινώνει η πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου Temu, με στόχο τη στήριξη της ψηφιακής επιχειρηματικότητας και τη διεύρυνση της παρουσίας κυπριακών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συνεργασία περιλαμβάνει κοινά προγράμματα, εκδηλώσεις και δράσεις για τις εταιρείες-μέλη του Συνδέσμου. Ο CITEA θα διευκολύνει τη διασύνδεσή τους με την Temu, ώστε να διερευνήσουν δυνατότητες αξιοποίησης ψηφιακών πλατφορμών και επέκτασης σε νέες αγορές.

Συνέχεια του προγράμματος για τοπικούς πωλητές

Η συμφωνία ακολουθεί την έναρξη του Local Seller Program στην Κύπρο το 2025. Σύμφωνα με την Temu, το πρόγραμμα προσφέρει σε επιλέξιμες τοπικές επιχειρήσεις δυνατότητες δραστηριοποίησης στο ψηφιακό εμπόριο και προσέγγισης πελατών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Στο πλαίσιο της νέας συνεργασίας, η εταιρεία θα συμμετέχει σε τοπικές δράσεις του CITEA για την άμεση επαφή με Κύπριους επιχειρηματίες και εταιρείες. Προβλέπονται επίσης κοινές επικοινωνιακές πρωτοβουλίες για την παρουσίαση ευκαιριών σε τοπικούς εμπόρους και την ανάδειξη παραδειγμάτων επιχειρήσεων που αξιοποιούν ψηφιακά εργαλεία για διεθνή ανάπτυξη.

Έμφαση στην προβολή και τη δικτύωση

Ο πρόεδρος του CITEA, Γιώργος Μαλέκκος, δήλωσε ότι η συνεργασία δημιουργεί ευκαιρίες για τα μέλη του Συνδέσμου και την ευρύτερη επιχειρηματική κοινότητα του τομέα.

«Στον CITEA, παραμένουμε προσηλωμένοι στη στήριξη των κυπριακών τεχνολογικών επιχειρήσεων ώστε να διευρύνουν την εμβέλειά τους, να αξιοποιήσουν νέες ψηφιακές ευκαιρίες και να ανταγωνιστούν σε διεθνές επίπεδο», ανέφερε.

Κατά τον ίδιο, η συνεργασία προσφέρει μεγαλύτερη προβολή και πρόσβαση στις ευρωπαϊκές αγορές, ενισχύοντας παράλληλα την εξωστρέφεια του κυπριακού τεχνολογικού τομέα.

Εκπρόσωπος της Temu δήλωσε ότι η συνεργασία επιτρέπει στην πλατφόρμα να συνδεθεί άμεσα με τοπικές επιχειρήσεις και να τις στηρίξει στην αξιοποίηση ψηφιακών καναλιών, στην ανταπόκριση στη διεθνή ζήτηση και στην επέκταση σε νέες αγορές.