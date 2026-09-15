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Έντονες αντιδράσεις και ερωτήματα προκαλεί η απόφαση της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος να θέσει στο στόχαστρο τη δράση περιβαλλοντικών ακτιβιστών, αποκλείοντας παράλληλα από τη συζήτηση τον Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρου.

Η κοινοβουλευτική Επιτροπής Περιβάλλοντος συνεδριάζει αύριο με θέμα τις «επιπτώσεις της δράσης συγκεκριμένων ακτιβιστικών οργανώσεων και ακτιβιστών για την προστασία του περιβάλλοντος», καθώς και την «ανάγκη λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του φαινομένου».

Με ανακοίνωση, ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου (BirdLife Cyprus) θέτει ευθέως το ερώτημα: «Ποιον προστατεύει τελικά η Επιτροπή Περιβάλλοντος;», στηλιτεύοντας την προτεραιότητα που δίνεται στη στοχοποίηση των ακτιβιστών αντί για την πάταξη των περιβαλλοντικών εγκλημάτων.

Ο Σύνδεσμος υπογραμμίζει πως η Κύπρος βρίσκεται αντιμέτωπη με οξυμένα περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως η παράνομη παγίδευση πουλιών, η λαθροθηρία, η υποβάθμιση βιοτόπων και προστατευόμενων περιοχών, αλλά και οι σοβαρές ελλείψεις στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Ιδιαίτερα σε μια περίοδο που η άφιξη των μεταναστευτικών πουλιών έχει ήδη ξεκινήσει και οι παγιδευτές δρουν ανεξέλεγκτα, το BirdLife Cyprus επισημαίνει ότι η πολιτεία οφείλει να επιδεικνύει μηδενική ανοχή και να αναζητά τρόπους αποτελεσματικότερης εφαρμογής του νόμου. Αντίθετα, η Επιτροπή Περιβάλλοντος φαίνεται να ανησυχεί για όσους καταγράφουν και καταγγέλλουν τις παρανομίες στις αρμόδιες αρχές.

«Αν κάποιος ακτιβιστής παρανομεί, υπάρχει νόμος και υπάρχουν αρμόδιες αρχές για να το αντιμετωπίσουν», τονίζει η ανακοίνωση, ξεκαθαρίζοντας ότι η καταγραφή, η επίσημη καταγγελία και η απαίτηση για εφαρμογή της νομοθεσίας αποτελούν δομικό στοιχείο μιας δημοκρατικής κοινωνίας.

Η στάση της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος καθίσταται ακόμη πιο προκλητική, καθώς το BirdLife Cyprus, οργάνωση με 24 χρόνια ενεργούς δράσης κατά της παράνομης παγίδευσης, όχι μόνο δεν προσκλήθηκε στη συνεδρίαση, αλλά είδε το σχετικό αίτημα συμμετοχής του να απορρίπτεται, όπως αναφέρει, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για μια πρωτοφανή εξέλιξη στα χρονικά της δράσης του Συνδέσμου.

«Γιατί όταν η συζήτηση μεταφέρεται από τους παρανομούντες σε εκείνους που καταγγέλλουν, οι ρόλοι αντιστρέφονται επικίνδυνα», προειδοποιεί ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος. Συμπληρώνει δε πως, όταν όσοι ενοχλούνται από τον έλεγχο επιδιώκουν την αντιμετώπιση των καταγγελλόντων, καθίσταται σαφές ότι πρόκειται για μια προσπάθεια να απομακρυνθεί ο προβολέας από την παρανομία και να στραφεί σε αυτούς που την αποκαλύπτουν.