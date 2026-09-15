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Νέα διάσταση στην υπόθεση του «Μαύρου Βαν» δίνει η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, απαντώντας στις χθεσινές δηλώσεις του Γενικού Εισαγγελέα.
Η Αρχή ξεκαθαρίζει ότι είχε αποφασίσει να διευρύνει αυτεπάγγελτα την έρευνά της σε όλες τις πτυχές της υπόθεσης και ότι, ήδη από τη συνάντηση της 29ης Ιουλίου στη Νομική Υπηρεσία, είχε καταστεί σαφές πως στο πεδίο της έρευνας περιλαμβανόταν και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας. Αυτή η τοποθέτηση επιβεβαιωνει και τα όσα κατέγραφε από χθες το philenews καλύπτοντας το θέμα, κάνοντας, ταυτόχρονα, λόγο για ερωτηματικά που προκαλεί η γραπτή δήλωση του Γενικού Εισαγγελέα.
Επιπρόσθετα, η Αρχή κατά της Διαφθοράς αναφέρει ότι ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, Σάββας Αγγελίδης, αποχώρησε από τη συνάντηση όταν διαφάνηκε ότι η έρευνα θα αφορούσε και το πρόσωπό του. Η Αρχή υποστηρίζει ότι, υπό αυτά τα δεδομένα, η επιστολή του Γενικού Εισαγγελέα την επόμενη ημέρα, με την οποία αναφερόταν ότι όλα όσα επιθυμούσε να διερευνήσει είχαν ήδη διερευνηθεί, εύλογα δημιουργούσε την εντύπωση ότι περιλαμβανόταν και το ζήτημα του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, δεν ισχύει, όπως διευκρινίζει η Αρχή σήμερα.
Θυμίζουμε ότι το ερευνητικό σώμα στη χθεσινή του ανακοίνωση είχε αναφέρει πως οι αποκαλύψεις μας, οι οποίες περιλάμβαναν δυο υποθέσεις ενδεχόμενου ασυμβίβαστου του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, θα αποτελούσαν αντικείμενο της διερεύνησής της.
Οι αποκαλύψεις μας με τις οποίες εγέρθη ζήτημα ενδεχόμενου ασυμβίβαστου για τον κ. Αγγελίδη έγιναν στις 17/9/2021 και στις 20/5/2023, αντίστοιχα. Η πρώτη υπόθεση σχετίζεται με τον Μιχάλη Αγγελίδη, αδερφό του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα. Υπήρξε συνέταιρος με τον Ισραηλινό επιχειρηματία Αβραάμ Σαχάκ Άβνι. Το ενδεχόμενο ασυμβίβαστο προκύπτει από το γεγονός ότι ο Σάββας Αγγελίδης καλείτο να αποφασίσει αν θα διώξει τον κ. Άβνι, τη στιγμή που ο τελευταίος ήταν συνέταιρος του αδερφού του. Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη περίπτωση ενδεχόμενου ασυμβίβαστου, έχει να κάνει εταιρεία παροχής διοικητικών υπηρεσιών συμβεβλημένη με το δικηγορικό γραφείο που είχε ως συνιδρυτή τον Σάββα Αγγελίδη, η οποία είχε συνεργαστεί με εταιρείες του κλάδου των παρακολουθήσεων.
Αυτούσια η ανακοίνωση της Αρχής:
Με αφορμή χθεσινές δηλώσεις του Γενικού Εισαγγελέως ότι η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς (“η Αρχή”) δεν είχε θέσει θέμα για τους χειρισμούς της Νομικής Υπηρεσίας για το Μαύρο Βαν και σύγκρουσης συμφέροντος του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέως, η Αρχή διευκρινίζει τα ακόλουθα:
- Όπως αναφέρεται στη χθεσινή Ανακοίνωση της Αρχής, είχε αποφασιστεί η αυτεπάγγελτη διεύρυνση του πεδίου της Έρευνας επί όλων των πτυχών της υπόθεσης του Μαύρου Βαν.
- Προς τον σκοπόν αυτόν απεστάλη προς τον Γενικό Εισαγγελέα Επιστολή ημερ. 16 Ιουλίου, 2026, στην οποία καταγράφονταν, κατά γενικό τρόπο, οι προθέσεις της Αρχής.
- Επειδή χρειάζονταν διευκρινίσεις για το ακριβές πεδίο της προτεινόμενης Έρευνας, διευθετήθηκε, προς τον σκοπόν αυτόν, Συνάντηση στα Γραφεία της Νομικής Υπηρεσίας.
- Η Συνάντηση έλαβε χώραν στις 29 Ιουλίου, 2026 και σ’ αυτήν παρόντες ήταν, εκ μέρους της Νομικής Υπηρεσίας, ο Γενικός Εισαγγελέας, ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, μία Εισαγγελέας και ένας Ανώτερος Δικηγόρος της Δημοκρατίας. Από πλευράς της Αρχής παρόντες ήταν ο Επίτροπος Διαφάνειας, ένα Μέλος της Αρχής και μία Νομική Συνεργάτης.
- Κατά τη Συνάντηση, όταν διαφάνηκε ξεκάθαρα ότι στο πεδίο της προτεινόμενης Έρευνας περιλαμβανόταν και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, αυτός θεώρησε ορθό όπως αποχωρήσει από τη Συνάντηση εφόσον η Έρευνα θα αφορούσε και τον ίδιο.
- Από εκείνη τουλάχιστον τη στιγμή, εάν όχι και προηγουμένως, ήταν γνωστή η πρόθεση της Αρχής να περιλάβει στην προτεινόμενη Έρευνα και το πρόσωπο του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέως.
- Επομένως, όταν την επομένη 30 Ιουλίου, 2026, ο Γενικός Εισαγγελέας απέστελλε την Επιστολή του αναφέροντας ότι όλα όσα η Αρχή επιθυμούσε να διερευνήσει είχαν ήδη διερευνηθεί, εύλογα δημιουργούσε την εντύπωση ότι σ’ αυτό περιλαμβανόταν και το θέμα του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέως.
- Η Αρχή εκδήλωσε με σαφέστατο τρόπο τη βούλησή της να διεξαγάγει Έρευνα και όπως περιλάβει στο πεδίο της όλες τις πτυχές του Μαύρου Βαν και προς επίτευξη του εν λόγω στόχου, εργαζόταν περισυλλέγοντας υλικό για όλα τα σχετικά γεγονότα για μεγάλο χρονικό διάστημα.