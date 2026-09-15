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Νέα διάσταση στην υπόθεση του «Μαύρου Βαν» δίνει η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, απαντώντας στις χθεσινές δηλώσεις του Γενικού Εισαγγελέα.

Η Αρχή ξεκαθαρίζει ότι είχε αποφασίσει να διευρύνει αυτεπάγγελτα την έρευνά της σε όλες τις πτυχές της υπόθεσης και ότι, ήδη από τη συνάντηση της 29ης Ιουλίου στη Νομική Υπηρεσία, είχε καταστεί σαφές πως στο πεδίο της έρευνας περιλαμβανόταν και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας. Αυτή η τοποθέτηση επιβεβαιωνει και τα όσα κατέγραφε από χθες το philenews καλύπτοντας το θέμα, κάνοντας, ταυτόχρονα, λόγο για ερωτηματικά που προκαλεί η γραπτή δήλωση του Γενικού Εισαγγελέα.

Επιπρόσθετα, η Αρχή κατά της Διαφθοράς αναφέρει ότι ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, Σάββας Αγγελίδης, αποχώρησε από τη συνάντηση όταν διαφάνηκε ότι η έρευνα θα αφορούσε και το πρόσωπό του. Η Αρχή υποστηρίζει ότι, υπό αυτά τα δεδομένα, η επιστολή του Γενικού Εισαγγελέα την επόμενη ημέρα, με την οποία αναφερόταν ότι όλα όσα επιθυμούσε να διερευνήσει είχαν ήδη διερευνηθεί, εύλογα δημιουργούσε την εντύπωση ότι περιλαμβανόταν και το ζήτημα του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, δεν ισχύει, όπως διευκρινίζει η Αρχή σήμερα.

Θυμίζουμε ότι το ερευνητικό σώμα στη χθεσινή του ανακοίνωση είχε αναφέρει πως οι αποκαλύψεις μας, οι οποίες περιλάμβαναν δυο υποθέσεις ενδεχόμενου ασυμβίβαστου του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, θα αποτελούσαν αντικείμενο της διερεύνησής της.

Οι αποκαλύψεις μας με τις οποίες εγέρθη ζήτημα ενδεχόμενου ασυμβίβαστου για τον κ. Αγγελίδη έγιναν στις 17/9/2021 και στις 20/5/2023, αντίστοιχα. Η πρώτη υπόθεση σχετίζεται με τον Μιχάλη Αγγελίδη, αδερφό του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα. Υπήρξε συνέταιρος με τον Ισραηλινό επιχειρηματία Αβραάμ Σαχάκ Άβνι. Το ενδεχόμενο ασυμβίβαστο προκύπτει από το γεγονός ότι ο Σάββας Αγγελίδης καλείτο να αποφασίσει αν θα διώξει τον κ. Άβνι, τη στιγμή που ο τελευταίος ήταν συνέταιρος του αδερφού του. Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη περίπτωση ενδεχόμενου ασυμβίβαστου, έχει να κάνει εταιρεία παροχής διοικητικών υπηρεσιών συμβεβλημένη με το δικηγορικό γραφείο που είχε ως συνιδρυτή τον Σάββα Αγγελίδη, η οποία είχε συνεργαστεί με εταιρείες του κλάδου των παρακολουθήσεων.

Αυτούσια η ανακοίνωση της Αρχής:

Με αφορμή χθεσινές δηλώσεις του Γενικού Εισαγγελέως ότι η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς (“η Αρχή”) δεν είχε θέσει θέμα για τους χειρισμούς της Νομικής Υπηρεσίας για το Μαύρο Βαν και σύγκρουσης συμφέροντος του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέως, η Αρχή διευκρινίζει τα ακόλουθα: