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Μια νέα πληροφορία που έφθασε στο υπουργείο Υγείας, άνοιξε και πάλι τον φάκελο για ιατρικό κέντρο το οποίο είχε ερευνηθεί και στο παρελθόν για παράνομη εφαρμογή ιατρικών μεθόδων, εκτός αναγνωρισμένων ενδείξεων και πρακτικών.

Όπως πληροφορείται το philenews και έπειτα από τα όσα λέχθηκαν και γράφτηκαν τις τελευταίες ημέρες μετά τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη και τον δημόσιο διάλογο που εδώ και μέρες βρίσκεται σε εξέλιξη σε Ελλάδα και Κύπρο γύρω από τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και άλλες ιατρικές μεθόδους που εφαρμόζονται παράνομα για μη ιατρικούς λόγους και υπόσχονται υγεία και ευεξία, στο υπουργείο Υγείας έφθασε μια νέα πληροφόρηση, εν είδει καταγγελίας.

Η καταγγελία αυτή, αφορούσε την εφαρμογή σχετικών μεθόδων σε κέντρο το οποίο, όπως διαπιστώνεται, είναι στην πραγματικότητα το ίδιο με εκείνο που απασχόλησε τις αρμόδιες Αρχές αλλά και την Αστυνομία τα έτη 2022 και 2023.

Έπειτα από τα όσα δημοσιεύθηκαν στο τέλος της περασμένης εβδομάδας για έρευνες και καταγγελίες εναντίον διαφόρων κέντρων και άλλων δομών στην Κύπρο, όπως πληροφορούμαστε, στο υπουργείο Υγείας έγινε ξεκαθάρισμα δεδομένων και διαπιστώθηκε ότι η καταγγελία που εκκρεμεί αυτή τη στιγμή ενώπιον του είναι μια και αφορά τη συγκεκριμένη κλινική που αν και λειτουργεί με διαφορετική επωνυμία δεν παύει να είναι η ίδια με εκείνη για την οποία είχε αποφασιστεί αναστολή των εργασιών στο παρελθόν.

Επίσημη ενημέρωση για τη συγκεκριμένη υπόθεση πρέπει να αναμένεται από το υπουργείο Υγείας αργότερα σήμερα.