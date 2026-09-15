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Κρυμμένη πίσω από νομικισμούς και γρίφους είναι η πραγματικότητα για τον τερματισμό της έρευνας που είχε δρομολογήσει η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς σε σχέση με το «μαύρο βαν» και γενικότερα τις παρακολουθήσεις.

Ούτε η ίδια η Αρχή με την τοποθέτησή της χθες το πρωί έριξε άπλετο φως, ούτε και ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης, που έκανε γραπτή δήλωση -αργότερα πριν το μεσημέρι- ξεκαθάρισε το σκηνικό.

Κοινή συνισταμένη μεταξύ των επίσημων θέσεων των δυο πλευρών, είναι ότι η Αρχή στη βάση της νομοθεσίας (άρθρο 10) ενημέρωσε τον Γενικό Εισαγγελέα για την πρόθεσή της να διερευνηθεί ουσιαστικά η υπόθεση (σ.σ. για να μην «τρέχουν» παράλληλα δυο έρευνες). Κι όταν ο τελευταίος επεσήμανε ότι όλα τα θέματα έχουν διερευνηθεί τα προηγούμενα χρόνια, η Ανεξάρτητη Αρχή αποφάσισε να τερματίσει την έρευνα.

Αυτά είναι τα βασικά γεγονότα. Από εκεί και πέρα επικρατεί ένα ομιχλώδες σκηνικό. Κι αυτό γιατί ο τρόπος που τοποθετήθηκαν οι δυο πλευρές δεν δίνει ξεκάθαρη εικόνα για τους ακριβείς λόγους που τερματίστηκε η έρευνα και ειδικότερα ποιος είχε την βασική ευθύνη. Το δε ύφος των ανακοινώσεων φανερώνει πρόθεση από εκάστη πλευρά προκειμένου να μην σηκώσει το βάρος για τον πρόωρο τερματισμό της έρευνας.

«Μπαλάκι» η ευθύνη

Στην ανακοίνωση της Αρχής «φωτογραφίζεται» ο Γενικός Εισαγγελέας ως ο αίτιος για την απόφασή της να τερματίσει την έρευνα. Μάλιστα, με σαφή αναφορά δημιουργεί την εντύπωση ότι ενώ ήταν έτοιμη να ετοιμάσει όρους εντολής αποτάθηκε στον Εισαγγελέα στη βάση της νομοθεσίας κι εκεί κόλλησε το θέμα.

«Μετά την κοινοποίηση της πρόθεσης της Αρχής προς τον Γενικό Εισαγγελέα, ακολούθησε ανταλλαγή επιστολών και μία μακρά συνάντηση στα Γραφεία της Νομικής Υπηρεσίας», σημειώνεται στην ανακοίνωση, πριν γίνει αναφορά στην απόφαση για τερματισμό της έρευνας.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Εισαγγελέας περιορίζεται να πει ότι απλώς ενημέρωσε την Αρχή κατά της Διαφθοράς ότι όλες οι υποθέσεις για τις οποίες τον ενημέρωσε έχουν διερευνηθεί, προσθέτοντας πως στη βάση του άρθρου 10 «η Αρχή αποφάσισε να τερματίσει την έρευνα για το ‘’μαύρο βαν’’, ενημερώνοντας τον Γενικό Εισαγγελέα με επιστολή της ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2026».

Η διαβάθμιση…

Με βάση τις δυο επίσημες τοποθετήσεις υπάρχει συσκότιση για το τι ακριβώς περιλάμβανε η επιστολογραφία που αντάλλαξαν. Φαίνεται από τα συμφραζόμενα πως οι επιστολές που ανταλλάγησαν διαβαθμίστηκαν με ενδείξεις όπως «εμπιστευτική» και «απόρρητη».

Η Αρχή αναφέρει τα ακόλουθα: «Επειδή ο Γενικός Εισαγγελέας διαβάθμισε την αλληλογραφία ως απόρρητη, η Αρχή δεν δύναται να αναφερθεί σε οποιεσδήποτε λεπτομέρειες».

Ο δε Γιώργος Σαββίδης στα αρχικά στάδια της δήλωσης του αναφέρει ότι η «Αρχή, με διαβαθμισμένη επιστολή ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2026, ενημέρωσε τον Γενικό Εισαγγελέα». Επανέρχεται στο θέμα διαβάθμισης, σημειώνοντας: «Η αναφορά στην παράγραφο 7 της ανακοίνωσης της Αρχής ότι ο Γενικός Εισαγγελέας διαβάθμισε την αλληλογραφία, ήταν αποτέλεσμα τόσο των εμπιστευτικών πληροφοριών που αυτή περιείχε, όσο και του ότι η ίδια η Αρχή, ορθά, είχε διαβαθμίσει την αρχική επιστολή της ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2026».

Το άρθρο 10

Από την πρώτη στιγμή που είδε το φως της δημοσιότητας η ανακοίνωση της Αρχής κατά της Διαφθοράς τέθηκε θέμα ερμηνείας του άρθρου 10 που διέπει τη λειτουργία της. Σύμφωνα με την ερμηνεία που δίδουν νομικοί ο μοναδικός περιορισμός για την Αρχή στη βάση του επίμαχου άρθρου είναι να μην διενεργεί έρευνα αν παράλληλα «τρέχει» ποινική έρευνα για την ίδια υπόθεση από τις διωκτικές Αρχές. Σχολιάζουν πως δεν σημαίνει πως το άρθρο 10 δίδει το δικαίωμα σε οποιονδήποτε να διακόψει διερεύνηση από την Αρχή.

Νομομαθή άτομα που μας μίλησαν χθες υπέδειξαν ότι στην περίπτωση του πρώην Προέδρου της ΕΔΕΚ, Μαρίνου Σιζόπουλου, είχε γίνει ποινική έρευνα από την Αστυνομία και η Νομική Υπηρεσία αποφάσισε να μην ασκηθούν διώξεις. «Μπόρεσε, όμως, μετά από χρόνια η Αρχή να κάνει διερεύνηση για τον κ. Σιζόπουλο και την υπόθεση της Taxan, καταλήγοντας σε ενδεχόμενες ποινικές του ευθύνες», μας αναφέρθηκε χαρακτηριστικά.

Το ενδεχόμενο ασυμβίβαστο Αγγελίδη δεν ήταν δυνατό να ερευνηθεί από το 2019

Γρίφος η γραπτή δήλωση Γιώργου Σαββίδη

Το πιο αινιγματικό στοιχείο από τις χθεσινές εξελίξεις προκύπτει από την τοποθέτηση του Γιώργου Σαββίδη. Συγκεκριμένα, επιβεβαιώνει ότι εξέφρασε τη θέση πως τα ζητήματα που προτίθετο να διερευνήσει η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, είχαν ήδη εξεταστεί ποινικά από τις διωκτικές Αρχές τα προηγούμενα χρόνια, μετά που ξέσπασε η υπόθεση του «μαύρου βαν» (2019).

Αυτή η θέση, όμως, δεν φαίνεται να υποστηρίζεται από τα γεγονότα.

Η Αρχή επρόκειτο να διερευνήσει ζητήματα που εκ των πραγμάτων δεν μπορούσαν να είχαν διερευνηθεί στο πλαίσιο της υπόθεσης του «μαύρου βαν» που έκλεισε με την καταδίκη της ιδιοκτήτριας εταιρείας του επίμαχου οχήματος WsWispear (22/2/2022).

Πιο συγκεκριμένα, τουλάχιστον δυο υποθέσεις ενδεχόμενου ασυμβίβαστου του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη, εκ των πραγμάτων δεν μπορούσαν να διερευνηθούν από καμιά αρμόδια Αρχή σε εκείνο το χρονικό σημείο που επικαλείται ο κ. Σαββίδης.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η ποινική έρευνα για το «μαύρο βαν» ολοκληρώθηκε πριν από το φθινόπωρο του 2021, οπότε και καταχωρίσθηκε η υπόθεση. Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο γράφων είχε αποκαλύψει θέμα ενδεχόμενου ασυμβίβαστου με τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη.

Συγκεκριμένα, ο Μιχάλης Αγγελίδης, αδερφός του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, υπήρξε συνέταιρος με τον Ισραηλινό επιχειρηματία Αβραάμ Σαχάκ Άβνι. Το ενδεχόμενο ασυμβίβαστο προκύπτει από το γεγονός ότι ο Σάββας Αγγελίδης καλείτο να αποφασίσει αν θα διώξει τον κ. Άβνι, τη στιγμή που ο τελευταίος ήταν συνέταιρος του αδερφού του στο παρελθόν.

Επιπλέον, εταιρεία παροχής διοικητικών υπηρεσιών συμβεβλημένη με το δικηγορικό γραφείο που είχε ως συνιδρυτή τον Σάββα Αγγελίδη, είχε συνεργαστεί με εταιρείες του κλάδου των παρακολουθήσεων.

Και οι δυο υποθέσεις προέκυψαν κατά την πολυετή δημοσιογραφική ενασχόλησή μας με την υπόθεση και συμπεριλαμβάνονται με άλλα αποκαλυπτικά στοιχεία στο βιβλίο «Κύπρος, ο ομφαλός των παρακολουθήσεων», που όπως ανακοίνωσε χθες η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς αποτελούσε αντικείμενο της προκαταρκτικής έρευνάς της που εν τέλει τερματίστηκε.

Να σημειωθεί, ακόμη, ότι η υπόθεση που διερευνήθηκε με αφορμή τη διαφήμιση στο Forbes για το «μαύρο βαν» καταχωρίσθηκε στις 16/9/2021. Οι αποκαλύψεις μας με τις οποίες εγέρθη ζήτημα ενδεχόμενου ασυμβίβαστου για τον κ. Αγγελίδη έγιναν στις 17/9/2021 και στις 20/5/2023, αντίστοιχα.

Πάντως, ο Σαββίδης στην χθεσινή γραπτή του τοποθέτηση σημειώνει πως η Αρχή δεν τον ενημέρωσε ότι θα διερευνούσε θέματα που θα «αφορούσαν στον χειρισμό της υπόθεσης (σ.σ του μαύρου βαν) από τη Νομική Υπηρεσία». Προφανώς, ο Γιώργος Σαββίδης με αυτή την αναφορά ήθελε να στείλει το μήνυμα πως δεν ενημερώθηκε ότι θα διερευνηθεί το ενδεχόμενο ασυμβίβαστο του συνεργάτη του Σάββα Αγγελίδη.

Ωστόσο, αυτό έρχεται σε αντίφαση με τα όσα ανακοίνωσε χθες η Αρχή κατά της Διαφθοράς. Η τελευταία ισχυρίζεται πως με βάση και το βιβλίο μας «Κύπρος, ο ομφαλός των παρακολουθήσεων», το οποίο περιλαμβάνει νέες αποκαλύψεις για τις δυο υποθέσεις ενδεχόμενου ασυμβίβαστου του κ. Αγγελίδη, είχε αποφασίσει να ερευνήσει «όλα ανεξαιρέτως τα περιστατικά». Διευκρινίζει, ακόμη, η Αρχή πως κατόπιν τούτης της απόφασης ενημέρωσε τον Γενικό Εισαγγελέα σχετικά. Πώς ο τελευταίος υποστηρίζει ότι δεν είχε ενημέρωση;

Χθες το πρωί καλέσαμε τηλεφωνικώς τον Γιώργο Σαββίδη με στόχο να ζητήσουμε διευκρινίσεις. Στείλαμε και γραπτό μήνυμα. Δεν μας απάντησε. Ακολούθησε η δημοσιοποίηση της γραπτής του δήλωσης που αφήνει ερωτηματικά.