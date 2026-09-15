Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Επαναξιολογεί υφιστάμενα και επεξεργάζεται νέα ποιοτικά κριτήρια και δείκτες απόδοσης για τους προσωπικούς γιατρούς του ΓεΣΥ, ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας με στόχο, το πρώτο τρίμηνο του 2027 να εφαρμόζει νέο σχέδιο αποζημιώσεων.

Συγκεκριμένα και όπως πληροφορούμαστε, ο ΟΑΥ, έχει ήδη αρχίσει τη διαδικασία προκειμένου να εφαρμόσει τα όσα προβλέπονταν στον αρχικό σχεδιασμό του Γενικού Συστήματος Υγείας βάσει του οποίου μόνο το 70% των απολαβών των προσωπικών γιατρών θα υπολογίζεται ανάλογα με τον αριθμό και την ηλικία των δικαιούχων που έχει εγγεγραμμένους στον κατάλογο του και το 30% θα καταβάλλεται στη βάση ποιοτικών κριτηρίων και δεικτών απόδοσης.

Με δεδομένο το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια οι προσωπικοί γιατροί αποζημιώνονται στη βάση αναλογίας κοντά στο 80% κατά κεφαλή και 20% στη βάση κριτηρίων και δεικτών, αλλά και έπειτα και από τις υποδείξεις των ίδιων των προσωπικών γιατρών που έχουν ήδη ζητήσει επαναξιολόγηση των σημερινών δεδομένων, ο ΟΑΥ έχει αρχίσει την απαραίτητη διαδικασία με σκοπό, εντός Οκτωβρίου να παρουσιάσει την τελική πρόταση του σε Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο και αρμόδιες επιστημονικές εταιρείες.

Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες, το αρμόδιο τμήμα του ΟΑΥ, λαμβάνοντας υπόψη και τις θέσεις αλλά και τις εισηγήσεις των επιστημονικών εταιρειών που εκπροσωπούν τους προσωπικούς γιατρούς (μετά και την τελευταία μεταξύ τους συνάντηση), εργάζεται για την επαναξιολόγηση και αναθεώρηση, εκεί και όπου κριθεί σκόπιμο, ποιοτικών κριτηρίων και δεικτών απόδοσης που ήδη εφαρμόζονται.

Παράλληλα, επεξεργάζεται νέα ποιοτικά κριτήρια ή/και δείκτες απόδοσης, με στόχο να εμπλουτιστεί το υφιστάμενο σχέδιο και να καλυφθεί ταυτόχρονα και το ποσοστό του 30% που προβλέπει ο σχεδιασμός.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της οποίας έτυχε ο «Φ», το νέο σχέδιο αποζημιώσεων για τους προσωπικούς γιατρούς θα είναι έτοιμο και θα τεθεί ενώπιον τους για διαβούλευση εντός του επόμενου μήνα και αφού βεβαίως, επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Για το θέμα, όπως πληροφορούμαστε, τηρείται ενήμερος τόσο ο υπουργός Υγείας όσο και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενώ ο Νεόφυτος Χαραλαμπίδης έχει ήδη αποστείλει σχετική επιστολή στον ΟΑΥ καλώντας τον στην όλη προετοιμασία του να λάβει υπόψη και τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για το ΓεΣΥ.

Σχετικά, άλλωστε, Νίκος Χριστοδουλίδης και υπουργός Υγείας, έχουν ενημερώσει την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου κατά την τελευταία μεταξύ τους συνάντηση.

Τι είχαν ζητήσει οι γιατροί τον περασμένο Ιούνιου

Κατά την τελευταία τους συνάντηση με τον ΟΑΥ, στις αρχές του καλοκαιριού οι τρεις επιστημονικές εταιρείες των προσωπικών γιατρών κατέθεσαν κοινό υπόμνημα θέτοντας συγκεκριμένα αιτήματα αλλά και εισηγήσεις.

Συγκεκριμένα, οι γιατροί, έθεσαν, μέσω του υπομνήματος αλλά και με δημόσιες τοποθετήσεις τους, ζητήματα που αφορούν τον δείκτη που σήμερα εφαρμόζεται και αφορά τον αριθμό των παραπεμπτικών που εκδίδουν, τονίζοντας ότι αυτός δεν συνιστά αξιολόγηση τους στη βάση της ποιότητας των υπηρεσιών τους αλλά αριθμητική «που εντέλει καταλήγει σε τιμωρία των γιατρών».

Εισηγήθηκαν επίσης, εμπλουτισμό του πακέτου υπηρεσιών τους σε ό,τι αφορά την πρόληψη με την εφαρμογή σχετικών κριτηρίων αλλά και αλλαγές στον τρόπο χορήγησης των εμβολίων στους δικαιούχους τους.