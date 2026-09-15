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Παρουσιάστηκε χθες στην υπηρεσία του ο αστυνομικός που ήταν επιφορτισμένος με καθήκοντα οδηγού της Αντρούλας Βασιλείου όπως ήταν και η απόφασή της, ωστόσο, δεν είχε ενημερωθεί κανένας επίσημα, οπόταν και παραπέμφθηκε σε άδεια.

Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι χθες το πρωί ο αστυφύλακας που είχε παραχωρηθεί στη σύζυγο του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Γιώργου Βασιλείου, παρουσιάστηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας για να αναλάβει νέα καθήκοντα. Αυτό έγινε μετά την πρωτοβουλία που έλαβε η κ. Βασιλείου, ύστερα και από τις αντιδράσεις που προέκυψαν μετά τις δηλώσεις της για το ζήτημα της φρουράς.

Ο «Φ» είχε αποκαλύψει ότι, μετά την απόφαση το θέμα των φρουρών των πολιτικών προσώπων και των πρώην αξιωματούχων θα το χειρίζεται ο υπουργός Δικαιοσύνης σε συνεννόηση με την Αστυνομία και όχι το Υπουργικό Συμβούλιο, θα αφαιρούνταν οι φρουρές από τους Γιαννάκη Ομήρου, Δημήτρη Συλλούρη, Έλση Χριστόφια και Αντρούλα Βασιλείου.

Η κ. Βασιλείου αμέσως μετά είχε εκφράσει στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι», τη δυσαρέσκειά της για τον επικείμενο τερματισμό της αστυνομικής της φρουράς, διευκρινίζοντας, ωστόσο, εξαρχής ότι θα σεβαστεί πλήρως τις αποφάσεις των αρμόδιων Αρχών. Στις τοποθετήσεις της είχε υπογραμμίσει ότι η παραχώρηση του αστυνομικού δεν αφορούσε θέματα προσωπικής της ασφάλειας, αλλά τη διευκόλυνση της παρουσίας της σε επίσημες εκδηλώσεις, συνέδρια και δραστηριότητες πρεσβειών, ενώ έθεσε παράλληλα το ζήτημα του θεσμικού κύρους που συνοδεύει την οικογένεια ενός πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας.

Αυτό που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις ήταν η αναφορά της κατά πόσον είναι τιμητικό για μια πρώτη κυρία να ψάχνει παρκινγκ για να επισκεφθεί μια πρεσβεία. Μετά από αυτό επανήλθε και με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ ανέφερε ότι πήρε πρωτοβουλία για την επιστροφή του αστυνομικού συνοδού που έχει ως σύζυγος του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Γιώργου Βασιλείου.

Όπως γνωστοποίησε η ίδια, έδωσε οδηγίες στον οδηγό και αστυνομικό συνοδό της να παρουσιαστεί την ερχόμενη Δευτέρα (χθες) στο Αρχηγείο Αστυνομίας, προκειμένου να λάβει οδηγίες για το νέο του πόστο. Εξηγώντας το σκεπτικό της απόφασής της, η κ. Βασιλείου σημείωσε πως κινήθηκε με αυτόν τον τρόπο θέλοντας να βοηθήσει ειλικρινά τον υπουργό Δικαιοσύνης να υλοποιήσει τις αποφάσεις του, συμβάλλοντας παράλληλα στην εξοικονόμηση δημόσιων πόρων.

Μετά την εξέλιξη αυτή, όντως ο οδηγός της παρουσιάστηκε χθες για να αναλάβει νέα καθήκοντα, όμως δεν τον περίμεναν, αφού ουδείς είχε ενημερωθεί επίσημα και γι’ αυτό έγινε η διευθέτηση όπως λάβει μια βδομάδα άδεια μέχρι να βγει η μετάθεσή του. Κατόπιν τούτου θα ενημερωθεί για τα νέα καθήκοντά του και την ερχόμενη Δευτέρα να αναλάβει κανονικά.

Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής μετά την απόφαση του υπουργού Κώστα Φυτιρή, έχουν εξοικονομηθεί εννιά αστυνομικοί (έξι που αποχώρησαν από τη φύλαξη της οικίας του και τρεις από τον τέως πρόεδρο της ΕΔΕΚ, Νίκο Αναστασίου, που παραιτήθηκε). Τώρα με την αποχώρηση του οδηγού της κ. Βασιλείου και την επικείμενη αφαίρεση των φρουρών από Ομήρου, Συλλούρη και Χριστόφια (σύνολο έξι) θα εξοικονομηθούν 15 αστυνομικοί. Αν υπολογιστούν και αυτοί που θα αφαιρεθούν από τον τ. Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, θα πλησιάσουν τους 20.

Υπενθυμίζεται ότι πολλοί υπουργοί Δικαιοσύνης στο παρελθόν είχαν επιχειρήσει να μειώσουν τις φρουρές των πολιτικών προσώπων αλλά πάντα βρίσκονταν αντιμέτωποι με τις αντιδράσεις των επηρεαζόμενων. Αυτή τη στιγμή στην Αστυνομία έχουν ανατεθεί νέα καθήκοντα, ήτοι για τη φύλαξη των πρώην κρατητηρίων παράνομων μεταναστών στη Μεννόγεια, τα οποία θα μετατραπούν σε κρατητήρια υποδίκων και υπόπτων, με αποτέλεσμα να υπάρχει άμεση ανάγκη προσωπικού.