Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η Σοφία Χριστοδούλου Μακρή έκανε την κίνηση: Άνοιξε την πόρτα για επιστροφή στην ΕΔΕΚ όλων των διαγραφέντων, αίροντας όλες τις διαγραφές χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Μια ανακοίνωση η οποία δεν απευθύνεται μόνο στις γνωστές περιπτώσεις των Δημήτρη Παπαδάκη και Κωστή Ευσταθίου, αλλά και σε όλους τους απλούς ΕΔΕΚίτες που, για διάφορους λόγους, διαγράφηκαν από το κόμμα.

Την απόφαση για άρση όλων των διαγραφών, χωρίς όρους ή προϋποθέσεις, ανακοίνωσε η νέα πρόεδρος του κόμματος, μετά τη συνεδρίαση της πενταμελούς Επιτροπής που όρισε το Έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο για εξυγίανση του Μητρώου και Συντονισμό Συνεδρίων.

«Κάνουμε πράξη την εντολή που μας έδωσε η βάση. Σε συνεδρίαση της Επιτροπής που όρισε το Έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο για εξυγίανση του Μητρώου και Συντονισμό Συνεδρίων, λήφθηκε ομόφωνα μια τολμηρή και ιδιαίτερα σημαντική απόφαση», ανέφερε μέσω βίντεο που ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

«Μια απόφαση με σαφές πολιτικό μήνυμα και περιεχόμενο: άρση όλων των διαγραφών χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Όσα μέλη είχαν διαγραφεί μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να επιστρέψουν στην ΕΔΕΚ με πλήρη δικαιώματα και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η άρση των διαγραφών είναι καθολική και αφορά όλους, χωρίς καμία εξαίρεση. «Για όσους, ωστόσο, έχουν στο μεταξύ ενταχθεί σε άλλο κόμμα ή κομματικό σχηματισμό, η επανένταξή τους στην ΕΔΕΚ προϋποθέτει την προηγούμενη πλήρη αποδέσμευσή τους από αυτόν.

»Σήμερα γράφεται το πρώτο κεφάλαιο στη νέα σελίδα της ΕΔΕΚ. Η άρση όλων των διαγραφών αποτελεί μια αναγκαία πολιτική απόφαση που επιτρέπει στην ΕΔΕΚ να γυρίσει σελίδα, να μεγαλώσει ξανά και να ανοίξει στην κοινωνία μιλώντας πολιτικά», κατέληξε.

Η πρώτη αντίδραση Παπαδάκη

Θετικά αποτιμά την αλλαγή στην ηγεσία της ΕΔΕΚ ο Δημήτρης Παπαδάκης, ο οποίος προσβλέπει σε συγκεκριμένες ενέργειες, ώστε το κόμμα ουσιαστικά να χτιστεί ξανά από την αρχή. Μιλώντας στο philenews πριν από την ανακοίνωση της Σοφίας Χριστοδούλου Μακρή για την άρση όλων των διαγραφών, δήλωσε ότι η αλλαγή ηγεσίας σίγουρα είναι θετική, σημειώνοντας πως το Κίνημα που δημιουργήθηκε και καθοδηγήθηκε σε μεγάλο βαθμό από νέους ανθρώπους κατάφερε να δώσει το δικό του στίγμα και να περάσει το μήνυμα ότι θέλει μια άλλη ΕΔΕΚ.

Για τον Δημήτρη Παπαδάκη, τώρα αρχίζουν τα δύσκολα για τη Σοφία Χριστοδούλου Μακρή και τη νέα ηγεσία, αφού, όπως λέει, θα πρέπει να επαναφέρουν το κόμμα στην κανονικότητα και στις δημοκρατικές λειτουργίες. «Αυτό είναι κάτι που έλειψε τα τελευταία χρόνια και μάλιστα έφτασε στο σημείο να οδηγήσει στην αποστροφή της κοινωνίας», επισήμανε.

Ο πρώην ευρωβουλευτής ξεκαθάρισε πως ο ίδιος δεν είχε κάποια εμπλοκή στις εκλογές από τις οποίες έλαβε την εντολή η νέα προσωρινή ηγεσία. Σημείωσε, ωστόσο, πως προσδοκεί η νέα αυτή πρωτοβουλία να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, τη δημιουργία δηλαδή μιας άλλης ΕΔΕΚ.

Σε ερώτηση για τα μελλοντικά του σχέδια και αν θα τον ενδιέφερε να επιστρέψει ενεργά στην ΕΔΕΚ, ο Δημήτρης Παπαδάκης απάντησε θετικά. «Η επιστροφή βεβαίως θα με ενδιέφερε», ανέφερε, υπενθυμίζοντας παράλληλα την εκκρεμούσα νομική του διαμάχη με την απελθούσα ηγεσία του κόμματος.

27 χρόνια από την απώλεια Κρανιδιώτη

Μεγάλη ήταν η απώλεια και, όπως αποδείχθηκε, δυσαναπλήρωτο το κενό που προκάλεσε για την Ελλάδα, την Κύπρο και τον Ελληνισμό ο θάνατος του Γιάννου Κρανιδιώτη, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΔΕΚ, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 27 ετών από το θάνατό του.

«Ο Γιάννος Κρανιδιώτης υπηρέτησε και την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κύπρο, όταν με σθένος και μαεστρία, απέναντι σε ισχυρές αντιρρήσεις και αντιδράσεις, έβαλε τα θεμέλια για να ξεκινήσει η πορεία της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την ένταξη στην ΕΕ», καταλήγει η ΕΔΕΚ.