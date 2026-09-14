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Την απόφαση για άρση όλων των διαγραφών χωρίς όρους ή προϋποθέσεις ανακοίνωσε η ΕΔΕΚ, μετά τη συνεδρίαση της πενταμελούς Επιτροπής που όρισε Έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο για εξυγίανση του Μητρώου και Συντονισμού Συνεδρίων.

Για την εξέλιξη ενημέρωσε η ίδια η νέα πρόεδρος, Σοφία Χριστοδούλου Μακρή, υπογραμμίζοντας ότι στο κόμμα όλοι είναι χρήσιμοι και κανένας δεν περισσεύει.

Στη δήλωση της αναφέρει:

«Κάνουμε πράξη την εντολή που μας έδωσε η βάση. Σε συνεδρίαση της Επιτροπής που όρισε το Έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο για εξυγίανση του Μητρώου και Συντονισμού Συνεδρίων, λήφθηκε ομόφωνα μια τολμηρή και ιδιαίτερα σημαντική απόφαση.

Μια απόφαση με σαφές πολιτικό μήνυμα και περιεχόμενο: άρση όλων των διαγραφών χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Όσα μέλη είχαν διαγραφεί μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να επιστρέψουν στην ΕΔΕΚ με πλήρη δικαιώματα και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις.

Η άρση των διαγραφών είναι καθολική και αφορά όλους, χωρίς καμία εξαίρεση. Για όσους, ωστόσο, έχουν στο μεταξύ ενταχθεί σε άλλο κόμμα ή κομματικό σχηματισμό, η επανένταξή τους στην ΕΔΕΚ προϋποθέτει την προηγούμενη πλήρη αποδέσμευσή τους από αυτόν.

Σήμερα γράφεται το πρώτο κεφάλαιο στη νέα σελίδα της ΕΔΕΚ. Η άρση όλων των διαγραφών αποτελεί μια αναγκαία πολιτική απόφαση που επιτρέπει στην ΕΔΕΚ να γυρίσει σελίδα, να μεγαλώσει ξανά και να ανοίξει στην κοινωνία μιλώντας πολιτικά.»