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Ανυπόφορη έχει γίνει η κατάσταση για τους κατοίκους στην περιοχή του ΓΣΠ στον Στρόβολο, εξαιτίας των αυξημένων πληθυσμών κουνουπιών. Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες εντόπισαν ως βασική αιτία τη δημιουργία στάσιμων νερών στην κοίτη του ποταμού, λόγω χωμάτων που μετακινήθηκαν στο πλαίσιο κατασκευαστικών εργασιών για την ανέγερση γεφυριού κάτω από τη Λεωφόρο Δημήτρη Χριστόφια. Ήδη πραγματοποιήθηκαν ψεκασμοί στην περιοχή, ενώ οι αρμόδιες αρχές καλούνται να προχωρήσουν άμεσα στην απομάκρυνση των χωμάτων και στην αποκατάσταση της φυσικής ροής του ποταμού.

Το philenews έγινε δέκτης παραπόνων από κατοίκους της περιοχής που καταγγέλλουν πως το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα. Όπως λένε, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί σε τέτοιο βαθμό που είναι πλέον ανυπόφορη, ενώ όπως εξηγούν το πρόβλημα είναι πιο έντονο στον χώρο πρασίνου και κατά μήκος της κοίτης του ποταμού.

Σωρεία παραπόνων έλαβαν και οι Υγειονομικές Υπηρεσίες. Σύμφωνα με τον Προϊστάμενο της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, Ηρόδοτο Ηροδότου, τα παράπονα έχουν ήδη διερευνηθεί και όπως προκύπτει το κυριότερο σημείο το οποίο έχει εντοπίσει η Υπηρεσία είναι στην κατασκευή ενός γεφυριού κάτω από τη Λεωφόρο Δημήτρη Χριστόφια.

Όπως φαίνεται και σε φωτογραφικό υλικό που δημοσιεύει η ιστοσελίδα μας, ο εργολάβος του έργου έχει μετακινήσει μεγάλους όγκους χώματος με αποτέλεσμα να αποκοπεί η φυσική ροή του ποταμού και να παραμείνουν στάσιμα νερά. Αυτό το γεγονός, σύμφωνα με τον κ. Ηροδότου, δημιούργησε εστίες εκκόλαψης των κουνουπιών.

Σε δηλώσεις του στο philenews, ο κ. Ηροδότου, εξήγησε πως αφουγκραζόμενοι τα παράπονα των πολιτών, ανταποκριθήκαμε άμεσα και έχουμε ήδη λάβει μέτρα, στέλνοντας ένα συνεργείο στην περιοχή. Η Υπηρεσία έχει ήδη προβεί σε ψεκασμό με μηχανοκίνητους ψεκαστήρες και ψεκαστήρες ώμου κατά μήκος του ποταμού (στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου), ενέργεια η οποία θα επαναληφθεί περίπου εφτά με δέκα μέρες μετά, όσο διαρκεί η περίοδος εκκόλαψης.

Παράλληλα, όπως είπε, η Υπηρεσία ενημέρωσε τις υπόλοιπες αρμόδιες αρχές για το πρόβλημα που προέκυψε.

Η Υγειονομική Υπηρεσία έχει ετοιμάσει σχετική επιστολή με παραλήπτες τους ΕΟΑ Λευκωσίας, Δήμο Στροβόλου, Τμήμα δημοσίων Έργων, Τμήμα Υδάτων και Τμήμα Περιβάλλοντος, με την οποία καλούνται να μεριμνήσουν – στο μέτρο των αρμοδιοτήτων τους – για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ώστε να γίνει διάνοιξη του ποταμού. Να απομακρυνθούν τα χώματα ώστε να ανοίξει ο ποταμός, να υπάρχει ροή και να μην δημιουργούνται στάσιμα νερά.

Ενέργειες και από πλευράς Δήμου Στροβόλου

Στο μεταξύ, ενήμερος για το όλο ζήτημα που παρατηρείται στην περιοχή ΓΣΠ, είναι και ο Δήμος Στροβόλου, ο οποίος προέβη ήδη σε ενέργειες για αντιμετώπισή του. Συγκεκριμένα, το Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Καθαριότητας του Δήμου Στροβόλου, προχώρησε σε επιθεώρηση του ποταμού καθ’ όλο το μήκος του, σε συνεργασία με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Κράτους και έγιναν ψεκασμοί με ενδεδειγμένα σκευάσματα, στα σημεία όπου παρατηρήθηκε ότι υπάρχουν στάσιμα νερά και κίνδυνος εκκόλαψης κουνουπιών.

Παράλληλα, θα γίνουν παρεμβάσεις από πλευράς Δήμου για τη μετακίνηση των σωρών χώματος που παρεμποδίζουν τη φυσική ροή του ποταμού, έτσι ώστε να αποτραπεί η συσσώρευση στάσιμων νερών.

Συνεχίζονται οι ψεκασμοί παγκύπρια

Όσον αφορά τους ψεκασμούς κατά των κουνουπιών παγκύπρια, ερωτηθείς σχετικά ο κ. Ηροδότου είπε πως θα συνεχιστούν ολόχρονα.

«Με τις θερμοκρασίες που έχουμε, τις βροχές που μας έκανε το τελευταίο διάστημα και τα στάσιμα νερά που δημιουργήθηκαν, θα συνεχίσουμε τους ψεκασμούς και προσπαθούμε να ενισχύσουμε και την ενημέρωση από πόρτα σε πόρτα με τη συμβολή των δήμων», σημείωσε.

Όπως εξήγησε, συνεργεία των Υγειονομικών Υπηρεσιών, ανάλογα με τα σημεία εκκόλαψης που εντοπίζονται, πηγαίνουν στα σπίτια, ενημερώνουν το κοινό και προβαίνουν σε ελέγχους.