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Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται ο Δήμος Λάρνακας μετά τα περιστατικά του ιού του Δυτικού Νείλου.

Ο Δήμος Λάρνακας την Παρασκευή, σε συνέχεια των ανακοινώσεων που αφορούν τις προβολές πολιτών με τον ιό του Δυτικού Νείλου, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του, καλεί τους δημότες να απομακρύνουν το στάσιμο νερό από χώρους γύρω από τις κατοικίες τους, όπως λεκάνες, γλάστρες, παλιά ελαστικά, υδρορροές και άλλα σημεία όπου μπορεί να συγκεντρώνεται νερό, σημειώνοντας ότι ακόμη και μικρές ποσότητες στάσιμου νερού μπορούν να αποτελέσουν κατάλληλο περιβάλλον για την αναπαραγωγή κουνουπιών.

Ο Δήμος περαιτέρω ενημερώνει ότι εφαρμόζει μέτρα σε ό,τι αφορά τον περιορισμό των κουνουπιών και την πρόληψη περιστατικών που συνδέονται με αυτά, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρόληψη, την έγκαιρη παρέμβαση και τη συστηματική επιτήρηση βάση συγκεκριμένων προγραμμάτων που εκτελούν τα συνεργεία ανθελονοσιακής εργασίας καθημερινά

Αναφέρει ότι στο πλαίσιο της συνεργασίας με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας στο εθνικό πρόγραμμα επιτήρησης των κουνουπιών που εφαρμόζουν οι Υγειονομικές Υπηρεσίες εφαρμόζεται ένα οργανωμένο πρόγραμμα ελέγχων από σπίτι σε σπίτι, το λεγόμενο door to door.

Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου στις περιοχές όπου ενδέχεται να δημιουργούνται εστίες αναπαραγωγής, δίνει ιδιαίτερη προσοχή σε σημεία όπου υπάρχει στάσιμο νερό και όπου κρίνεται απαραίτητο, πραγματοποιούνται οι ανάλογες παρεμβάσεις, με στόχο τον περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών και την αποτροπή δημιουργίας νέων εστιώ, αναφέρεται.

Σε επίπεδο ατομικής προστασίας, συστήνεται από τον Δήμο, η τοποθέτηση συρμάτινων πλεγμάτων ή σιτών στα παράθυρα και τις πόρτες των κατοικιών, ώστε να περιορίζεται η είσοδος των κουνουπιών, καθώς και η χρήση κουνουπιέρας όπου αυτό είναι απαραίτητο.

Το βασικό μήνυμα είναι ότι η αντιμετώπιση των κουνουπιών αποτελεί μια συνεχή προσπάθεια που απαιτεί συνεργασία, αναφέρει ο Δήμος, προσθέτοντας ότι η πρόληψη, ο έγκαιρος εντοπισμός και η αντιμετώπιση πιθανών εστιών, σε συνδυασμό με τη δράση των αρμόδιων υπηρεσιών και τη συνεργασία των πολιτών, αποτελούν τα βασικά εργαλεία για τον περιορισμό του προβλήματος στον Δήμο Λάρνακας.