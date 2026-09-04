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Σε σειρά εξαγγελιών και τοποθετήσεων για την ύπαιθρο, την ενέργεια, τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα και την ένταξη της Κύπρου στη Ζώνη Σένγκεν προχώρησε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, στο περιθώριο της επίσκεψής του στις Δύμες, όπου παρέστη στα εγκαίνια του αναβαθμισμένου Πολιτιστικού Κέντρου της κοινότητας.

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι στις 13 Σεπτεμβρίου θα παρουσιαστούν νέες εξαγγελίες που θα αφορούν όλες τις κοινότητες, σε συνεργασία και με τον ιδιωτικό τομέα, με επίκεντρο τους τομείς της Υγείας, της Παιδείας, του κράτους πρόνοιας και της κοινοτικής νοσηλευτικής.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι η μισθοδοσία των εργαζομένων στα Συμβούλια Κοινοτικού Εθελοντισμού θα αυξηθεί κατά 100%, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ζήτημα που τίθεται συστηματικά από κοινότητες στις οποίες λειτουργούν ΣΚΕ.

«Η μισθοδοσία αυτή για όσους εργάζονται στα ΣΚΕ θα διπλασιαστεί. Για όσα παίρνουν σήμερα θα υπάρξει αύξηση 100%», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι οι δαπάνες στους τομείς της Υγείας, της Παιδείας και της κοινωνικής πρόνοιας αποτελούν, για την Κυβέρνηση, επένδυση.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης επανέλαβε ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι να δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε οι κάτοικοι να μπορούν να παραμένουν στις κοινότητές τους, οι νέοι να έχουν κίνητρα να επιστρέψουν και οι οικογένειες να απολαμβάνουν υπηρεσίες και ποιότητα ζωής αντίστοιχες με εκείνες των αστικών κέντρων.

Όπως τόνισε, η ανάπτυξη της χώρας δεν μπορεί να περιορίζεται γεωγραφικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά πρέπει να φτάνει σε κάθε γωνιά της Κύπρου, με ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε βασικές υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ακόμη ότι το Υφυπουργείο Πολιτισμού θα διαθέσει ποσό €50.000 για τη λειτουργία του Πολιτιστικού Κέντρου Δυμών.

Αναφέρθηκε επίσης στον δρόμο Κυπερούντας–Δυμών–Ποταμίτισσας–Κάτω Μύλου, ανακοινώνοντας ότι το έργο έχει περιληφθεί στον κρατικό προϋπολογισμό του 2027 και ότι αρχίζουν άμεσα οι διαδικασίες απαλλοτρίωσης.

Όπως είπε, το ζήτημα έχει συζητηθεί με το Υπουργείο Οικονομικών και το αρμόδιο Υπουργείο, ενώ διαβεβαίωσε ότι η Κυβέρνηση θα προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου.

Παράλληλα, έκανε αναφορά και σε άλλες ανάγκες του οδικού δικτύου των ορεινών περιοχών, μεταξύ των οποίων ο δρόμος Σαϊττά–Τροόδους, καθώς και γενικότερα στις υποδομές που απαιτούνται για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο.

Έργα €3,5 δισ. μέχρι το 2027

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Πρόεδρος και στον σχεδιασμό για έργα συνολικού ύψους €3,5 δισ. στην ελεύθερη Κύπρο, καλώντας τις κοινότητες να προχωρήσουν άμεσα στην ωρίμανση προτάσεων.

Όπως ανέφερε, το θέμα αποτέλεσε σημαντικό μέρος της συζήτησης που είχε νωρίτερα με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο, με βάση τα σημερινά δεδομένα, στην Κύπρο αναλογούν περίπου €2,5 δισ. από ευρωπαϊκούς πόρους, στα οποία θα προστεθεί ακόμη €1 δισ. από εθνικούς πόρους.

Το Υπουργικό Συμβούλιο θα αποφασίσει για τα έργα το αργότερο μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2027, ανέφερε, καλώντας τις κοινότητες να είναι έτοιμες με ώριμες προτάσεις, ώστε να μπορούν να εγκριθούν και να προχωρήσουν έγκαιρα.

Όπως σημείωσε, η Κυβέρνηση θα συνεργαστεί με τις κοινότητες, τις Επαρχιακές Διοικήσεις και τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να καταρτιστεί ο σχετικός σχεδιασμός.

Βασιλικό και ενεργειακή ασφάλεια

Νωρίτερα, προσερχόμενος στην εκδήλωση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε και στον ρόλο της Κύπρου στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημειώνοντας ότι η κυβερνητική προσπάθεια κινείται σε δύο βασικούς άξονες.

Ο πρώτος αφορά την ενεργειακή ασφάλεια της ίδιας της Κυπριακής Δημοκρατίας και ειδικότερα την ολοκλήρωση της υποδομής στο Βασιλικό για την έλευση φυσικού αερίου.

Όπως είπε, πρόκειται για έργο ιδιαίτερης σημασίας, σημειώνοντας ότι οι προσφορές έχουν ήδη προκηρυχθεί και η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο δεύτερος άξονας αφορά την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι, πέρα από τα τεμάχια που έχουν ήδη διατεθεί, βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με ενεργειακούς κολοσσούς για τη διάθεση και άλλων τεμαχίων.

Στόχος, όπως εξήγησε, είναι η Κύπρος, σε συνεργασία με την Αίγυπτο, το Ισραήλ και ενδεχομένως άλλες χώρες της περιοχής, να συμβάλει στη δημιουργία ενός εναλλακτικού ενεργειακού διαδρόμου προς την Ευρώπη.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και των κρατών μελών αποτελεί ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας, ιδιαίτερα μετά τις εξελίξεις που ακολούθησαν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Σένγκεν: Στόχος πολιτική απόφαση το συντομότερο

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε και στην πορεία της Κύπρου προς πλήρη ένταξη στη Ζώνη Σένγκεν, δηλώνοντας ότι η Κυβέρνηση εργάζεται για να ληφθεί η απαιτούμενη πολιτική απόφαση το συντομότερο δυνατό.

Όπως ανέφερε, η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κύπρο είναι «θετικότατη» και εισηγείται την κατά προτεραιότητα εξέταση του αιτήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας για πλήρη ένταξη στη Ζώνη Σένγκεν.

Εξήγησε ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί από τα κράτη μέλη σε επίπεδο Συμβουλίου Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης.

Η Κυβέρνηση, πρόσθεσε, βρίσκεται σε επαφή τόσο με τα κράτη μέλη όσο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο να εξασφαλιστεί το συντομότερο δυνατό η αναγκαία πολιτική απόφαση.

Στήριξη των ορεινών κοινοτήτων

Αναφερόμενος συνολικότερα στην κυβερνητική πολιτική για την ύπαιθρο, ο Πρόεδρος σημείωσε ότι η στήριξη των ορεινών περιοχών δεν αποτελεί αποσπασματική πολιτική μεμονωμένων έργων, αλλά μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού.

Όπως είπε, η Κυβέρνηση γνωρίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρότερες κοινότητες λόγω της δημογραφικής πίεσης, της εγκατάλειψης, των δυσκολιών πρόσβασης σε υπηρεσίες και της ανάγκης δημιουργίας περισσότερων ευκαιριών απασχόλησης και οικονομικής δραστηριότητας.

Η απάντηση, ανέφερε, περιλαμβάνει δράσεις για την κατοικία, τις υποδομές, την επιχειρηματικότητα, την προσβασιμότητα, την Υγεία, την Παιδεία και το κράτος πρόνοιας.

Αναφέρθηκε επίσης στη σημασία αξιοποίησης του φυσικού και τουριστικού πλούτου των ορεινών περιοχών, καλώντας τις κοινότητες να αξιοποιούν τα διαθέσιμα προγράμματα του Υφυπουργείου Τουρισμού.

Τόνισε ότι η Κυβέρνηση επιδιώκει να στηρίξει έμπρακτα τις περιοχές αυτές, ώστε να ενισχυθεί η οικονομική δραστηριότητα και να αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων τους.

Η επίσκεψη στις Δύμες είχε, τέλος, και ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς, όπως ανέφερε ο ίδιος ο Πρόεδρος, ήταν η πρώτη φορά που Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας επισκέφθηκε την κοινότητα.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι η παρουσία του στις μικρές κοινότητες δεν αποτελεί απλώς συμβολική κίνηση, αλλά έμπρακτη αναγνώριση της σημασίας της υπαίθρου και των ανθρώπων που επιλέγουν να ζουν, να δημιουργούν και να επενδύουν στον τόπο τους.