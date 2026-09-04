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Με ξεκάθαρο τρόπο απάντησε η υπουργός Παιδείας, σε ερώτημα του «Φ» για τις αντιδράσεις των εκπαιδευτικών οργανώσεων στην εφαρμογή της διαμορφωτικής αξιολόγησης τη νέα σχολική χρονιά. «Σε περίπτωση που οι αντιδράσεις είναι έντονες και υπάρχει αρνητική στάση από πλευράς εκπαιδευτικών στο θέμα της εφαρμογής της διαμορφωτικής αξιολόγησης, πώς προτίθεται να το διαχειριστεί το Υπουργείο;», ήταν το ερώτημα μας.

Για να απαντήσει η Αθηνά Μιχαηλίδου, πως στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι μια απλή διαφωνία αλλά εάν δεν εφαρμοστεί η νομοθεσία, θα πρόκειται για παρανομία.

Όπως ανέφερε η αρμόδια Υπουργός, για το ζήτημα αυτό υπάρχει νομοθεσία και με βάση αυτήν, υπάρχει διαμορφωτική αξιολόγηση, η οποία αφορά τη συνεχή παρακολούθηση των εκπαιδευτικών, την στήριξή τους και την ενδυνάμωση τους, διευκρινίζοντας πως αυτή η μορφή αξιολόγησης δεν έχει σχέση με την αριθμητική και τη βαθμολογία των εκπαιδευτικών, η οποία θα αρχίσει το 2028.

«Πρέπει να προλάβουμε προβλήματα και να εντοπίσουμε τυχόν αδυναμίες, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους εκπαιδευτικούς», ανέφερε η κ. Μιχαηλίδου, προσθέτοντας πως «οι πρώτοι που έπρεπε να το ζητούν αυτό, είναι οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί».

Σύμφωνα με την Υπουργό, γίνονται συναντήσεις με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, εκφράζοντας τη θέση πως «δεν πρέπει κάθε φορά που έχουμε μια αλλαγή, να έχουμε αντιδράσεις». Επεσήμανε πως «εδώ δεν είναι απλά διαφωνία, είναι παρανομία να μην εφαρμοστεί η νομοθεσία. Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε, το Υπουργείο είναι έτοιμο, έχουμε ετοιμαστεί εδώ και εβδομάδες, για να εφαρμόσουμε με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, αυτό που προνοεί η νομοθεσία».

Όσον αφορά στα επιχειρήματα των εκπαιδευτικών οργανώσεων για το θέμα της διαμορφωτικής αξιολόγησης, και συγκεκριμένα, για το ότι δεν έχουν καλυφθεί οι θέσεις που απαιτούνται για εφαρμογή της νομοθεσίας, η κ. Μιχαηλίδου απάντησε πως με βάση τη σχετική νομοθεσία, οι προσλήψεις σε επιθεωρητές και ανώτερους εκπαιδευτικούς προγραμματίζονται για το 2027.

Ταυτόχρονα, ξεκαθάρισε πως η θέση του ανώτερου εκπαιδευτικού – η οποία δημιουργείται για πρώτη φορά στο εκπαιδευτικό σύστημα, στο πλαίσιο του νέου σχεδίου αξιολόγησης των εκπαιδευτικών – δεν περιλαμβάνεται σε αυτό το πλαίσιο της διαμορφωτικής.