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Σάλο έχει προκαλέσει στην Τουρκία βίντεο από κάμερα ασφαλείας, στο οποίο φέρεται να καταγράφεται ο αντιπρόεδρος του CHP, Μπερχάν Σιμσέκ, να ξυλοκοπεί και να βιαιοπραγεί σε βάρος της πρώην συντρόφου του, Οζλέμ Σανβέρ.

Στο βίντεο το οποίο φέρεται να έχει καταγραφεί το 2021, ο Σιμσέκ φαίνεται αρχικά να κλωτσάει την Σανβέρ, η οποία φωνάζει από τον πόνο.

Όταν, δε, στη συνέχεια η γυναίκα, η οποία ήταν για 10 χρόνια σε σχέση με τον δράστη, προσπάθησε να πιάσει το τηλέφωνό της, ο Τούρκος πολιτικός την άρπαξε και την πήγε σηκωτή μέσα στο σπίτι στο οποίο εκτυλίχθηκε το επεισόδιο, με την Σανβέρ να φωνάζει «άσε με ήσυχη».

Butlan CHP'sinin Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek’in, kadına şiddet görüntüsü ortaya çıktı!



Görüntülerde Şimşek'in, evin bahçesinde Şanver'in ayağına tekme attığı ve "Bırak beni" demesine aldırış etmeden zorla evin içine soktuğu anlar saniye saniye yer aldı…



📹Mercek TV https://t.co/gApEPANSqz pic.twitter.com/B1rypkL0uD — Halk TV (@halktvcomtr) September 4, 2026

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η καταγγελία σε βάρος του αντιπρόεδρου του κόμματος Κιλιντσντάρογλου έγινε τον Απρίλιο με δικαστήριο να επιβάλει στον Σιμσέκ για δύο μήνες απαγόρευση να προσεγγίζει την Σανβέρ.

Στην καταγγελία της η Σανβέρ ανέφερε, επίσης, ότι ήταν θύμα ξυλοδαρμών, προσβολών, απειλών αλλά και κατ’ οίκον περιορισμού από τον Σιμσέκ, με τουρκικά μέσα να αναφέρουν ότι οι καταγγελίες της επιβεβαιώθηκαν από ιατροδικαστή που την εξέτασε.

protothema.gr