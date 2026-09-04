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Τα παλαιότερα πτυχία που τώρα βρίσκονται στον κατάλογο διοριστέων έχουν χρονολογία υποβολής το 1983. Επομένως, οι κάτοχοί τους εδώ και 43 χρόνια αναμένουν διορισμό στη δημόσια Εκπαίδευση, και όπως φαίνεται, πολύ δύσκολα θα το καταφέρουν.

Με αφορμή τη συζήτηση που διεξάγεται γύρω από το σύστημα διορισμού εκπαιδευτικών και τις έντονες απόψεις που διατυπώνουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, ο «Φ» ζήτησε στοιχεία από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ), τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όσον αφορά γενικότερα το κεφάλαιο αυτό. Πέραν της ημερομηνίας υποβολής των παλαιότερων σε χρόνο πτυχίων, ενδιαφέρον έχουν και οι αριθμοί υποψηφίων που έχουν διαγραφεί από τον κατάλογο διοριστέων, καθώς «έπιασαν» το ηλικιακό όριο για αφυπηρέτηση.

Συγκεκριμένα, κατά τα τελευταία τρία χρόνια, διαγράφηκαν από τον κατάλογο διοριστέων λόγω της συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση (στη Μέση Εκπαίδευση είναι το 65ο και στη Δημοτική Εκπαίδευση το 62ο) συνολικά 310 άτομα. Από αυτούς τους υποψήφιους, οι 279 ήταν στον πίνακα διαφόρων ειδικοτήτων της Μέσης Εκπαίδευσης και οι υπόλοιποι 31 ήταν στον πίνακα διοριστέων της Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τα εν λόγω πρόσωπα, μπορεί κάποια όλα αυτά τα χρόνια να κλήθηκαν να υπηρετήσουν σε σχολεία, ενώ κάποια άλλα να μην είχαν ποτέ αυτή την ευκαιρία. Κάθε χρόνο που γίνεται η διαδικασία διαγραφής από τον κατάλογο λόγω του ορίου ηλικίας, διαπιστώνεται και πόσοι αριθμητικά δεν έλαβαν ποτέ διορισμό. Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι υποψήφιοι που μπορεί ηλικιακά να είναι κοντά στο όριο, και προλαβαίνουν έστω κι ένα χρόνο να υπηρετήσουν σε σχολεία, δέχονται το διορισμό. Σε αντίθεση με κάποιους άλλους, οι οποίοι ενδεχομένως λόγω άλλης επαγγελματικής απασχόλησης, να μην επιθυμούν το διορισμό για ένα-δυο χρόνια που θα έχουν μπροστά τους για να τοποθετηθούν σε κάποιο σχολείο. Επομένως, η αποδοχή ή μη, εξαρτάται από τις συνθήκες του καθενός.

Στο μεταξύ, χθες ο πρόεδρος της ΕΕΥ, Παναγιώτης Αντωνίου, μιλώντας στη μεσημβρινή εκπομπή του ΑΝΤ1, «Μέρα Μεσημέρι», αναφέρθηκε στην εικόνα της στελέχωσης των σχολικών μονάδων ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς σε μερικές μέρες. Όπως ανέφερε ο κ. Αντωνίου, τώρα εναπομένουν τα κενά που θα προκύψουν από τις μη αποδοχές διορισμών από εκπαιδευτικούς, με την ΕΕΥ να είναι έτοιμη άμεσα να καλύψει τα κενά. Επίσης, ο επικεφαλής της ΕΕΥ ανέφερε ότι μέχρι την Τετάρτη, υπήρχαν 40 περιπτώσεις μη αποδοχών διορισμού εκ των οποίων μόνο η μία αφορούσε τον κατάλογο διορισίμων. Οι υπόλοιπες 39 αφορούσαν άτομα που βρίσκονταν στον κατάλογο διοριστέων. «Είναι λογικό», ανέφερε ο κ. Αντωνίου, «καθώς μετά από τόσα χρόνια που αναμένουν, κάπου αλλού θα απασχολήθηκαν επαγγελματικά οι άνθρωποι αυτοί».

Αναφορικά με το κατά πόσον τα σχολεία έχουν διευθυντές, ένα θέμα το οποίο απασχολεί σχεδόν κάθε χρόνο, με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις να το θέτουν έντονα, ο κ. Αντωνίου ανέφερε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα παρουσιάζεται στην Προδημοτική Εκπαίδευση, όπου τα περισσότερα νηπιαγωγεία έχουν διευθύνοντα πρόσωπα και όχι διευθυντές.

Ερωτηθείς για το ποια άποψη έχει ο ίδιος όσον αφορά στη συζήτηση που διεξάγεται για το σύστημα διορισμού, ο κ. Αντωνίου επεσήμανε ότι διατυπώνει την προσωπική του θέση. Τάσσεται υπέρ μίας εξέτασης για κατάταξη αναλόγως της βαθμολογίας που θα συγκεντρώνει ο κάθε υποψήφιος και πριν πάει σε σχολείο να παρακολουθεί πρόγραμμα που να τον προετοιμάζει για να μπορεί να ανταπεξέλθει στη σχολική αίθουσα.