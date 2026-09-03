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Μπορεί ο διάλογος γύρω από το σύστημα διορισμού εκπαιδευτικών να συνεχίζεται, ωστόσο, τα εμπλεκόμενα μέρη εξακολουθούν να έχουν έντονες απόψεις γύρω από το θέμα και, όπως φαίνεται, δύσκολα θα τις εγκαταλείψουν.

Η εικόνα αυτή διαφάνηκε και κατά τη χθεσινή συνεδρία της επιτροπής Παιδείας της Βουλής, όπου υπουργός Παιδείας και εκπαιδευτικές οργανώσεις κατέθεσαν τις θέσεις τους και δη, με έντονο και ξεκάθαρο τρόπο.

Μιλώντας πρώτη, η Υπουργός Αθηνά Μιχαηλίδου ενημέρωσε την Επιτροπή πως θα θέσει ενώπιον της μια ισορροπημένη και νομότυπη πρόταση, ενώ απαντώντας σε επικρίσεις βουλευτών περί καθυστερήσεων στην κατάθεση σχετικού νομοσχεδίου για το ζήτημα αυτό, τόνισε ότι το Υπουργείο είναι έτοιμο να καταθέσει την πρότασή του ακόμα και την ερχόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, ενημέρωσε πως υπάρχουν κάποια ανοιχτά ζητήματα τα οποία είναι επί τάπητος, στο πλαίσιο του διαλόγου με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις.

Ταυτόχρονα, η κ. Μιχαηλίδου διερωτήθηκε: «Εάν το υφιστάμενο σύστημα διορισμών κρίθηκε αναχρονιστικό το 2015, τι είναι σήμερα;», ξεκαθαρίζοντας ότι η πρόταση που θα ετοιμαστεί θα είναι επικαιροποιημένη και νομότυπη, καθώς υπάρχουν μερικά σημεία στο όλο ζήτημα, τα οποία χρήζουν συνεννόησης με τη Νομική Υπηρεσία.

Ένα άλλο σημείο, στο οποίο εστίασε η υπουργός Παιδείας είναι στις επικρίσεις περί θυματοποίησης εκπαιδευτικών που τόσα χρόνια έχουν υπηρετήσει στη Δημόσια Εκπαίδευση, αλλά με τη ρύθμιση που επιχειρείται μένουν εκτός συστήματος και χωρίς μονιμοποίηση. «Δεν πετούμε κόσμο που εργάστηκε έξω», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως για πρώτη φορά αναγνωρίζεται αυτή η υπηρεσία. Ωστόσο, διερωτήθηκε «σε ποια χώρα μπορείς να διοριστείς μόνο με την κατάθεση του πτυχίου σου;».

Σε δηλώσεις η Υπουργός ανέφερε ότι «αντιμετωπίζουμε το θέμα σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, γιατί υπάρχουν κεκτημένα αλλά και έννομο συμφέρον των ανθρώπων που έχουν ήδη περάσει την εξέταση και περιμένουν διορισμό. Άρα, εμείς λέμε, αναγνωρίζουμε την υπηρεσία στο δημόσιο σχολείο, έχουν δουλέψει αυτοί οι άνθρωποι δέκα χρόνια, είτε είναι συμβασιούχοι είτε αντικαταστάτες για αρκετά μεγάλο διάστημα. Γιατί οι αορίστου δεν χάνουν αυτήν την ευκαιρία εξ ορισμού, δηλαδή, θα συνεχίσουν να δουλεύουν και θα διορίζονται μέσα από έναν κλειστό κατάλογο για τα επόμενα λίγα χρόνια, μέχρι να τελειώσει αυτός ο κατάλογος, για να καλύπτουν τις θέσεις, τις ανάγκες της υπηρεσίας και να συνεχίσουν να εργάζονται. Εάν αυτοί οι άνθρωποι, όμως, θέλουν μονιμοποίηση, μόνο μέσω της εξέτασης κατάταξης θα μονιμοποιούνται, και ξέρετε πια στο Δημόσιο ευρύτερα κανένας δεν μονιμοποιείται χωρίς εξέταση. Δεν παίρνει θέση πια στο Δημόσιο».

Ερωτηθείσα αν το αίτημα είναι να μονιμοποιούνται χωρίς εξέταση, η κ. Μιχαηλίδου επισήμανε ότι τώρα το θέμα συζήτησης είναι αυτό: «Θέλουν να μονιμοποιούνται χωρίς την εξέταση».

Στο μεταξύ, έντονη στην τοποθέτησή της ήταν και η πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου, η οποία έδωσε ξεκάθαρα το στίγμα για το πού προσανατολίζεται η οργάνωση των δασκάλων, σε περίπτωση που δεν διασφαλιστούν εκπαιδευτικοί οι οποίοι βρίσκονται στους καταλόγους. «Η ΠΟΕΔ θα αντιδράσει δυναμικά αν θυματοποιηθούν και αδικηθούν άνθρωποι που στήριξαν την εκπαίδευση και το δημόσιο σχολείο τόσα χρόνια», διαμήνυσε η κ. Βασιλείου, χαρακτηρίζοντας γενικά το θέμα του συστήματος διορισμού ως ακανθώδες. Τόνισε πως όλα αυτά τα χρόνια, η οργάνωσή της κατέθετε προβληματισμούς και στρεβλώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία αυτή, χωρίς όπως είπε, κανένας πολιτικός προϊστάμενος να ασχοληθεί όλα αυτά τα χρόνια.

Παράλληλα, αναφέρθηκε εκ νέου σε κινδύνους που ελλοχεύουν σε περίπτωση κατάργησης του καταλόγου διοριστέων το 2027, επισημαίνοντας πως η στελέχωση των σχολείων θα έχει τρομερά προβλήματα, καθώς «δεν θα υπάρχουν εκπαιδευτικοί να καλύψουν τις ανάγκες στα σχολεία».

Ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, δήλωσε ότι το κείμενο εργασίας που κατέθεσε η Υπουργός, ως έχει, δεν διασφαλίζει εκπαιδευτικούς. Επίσης, ο κ. Κωνσταντίνου σχολίασε αναφορά της κ. Μιχαηλίδου, η οποία λίγο πριν ενώπιον της επιτροπής Παιδείας χαρακτήρισε τους εκπαιδευτικούς ως «εξαιρετικούς» καθώς κάνουν σπουδαία δουλειά στα σχολεία μας. «Αφού οι εκπαιδευτικοί είναι εξαιρετικοί, γιατί τότε πρέπει να περάσουν από εξετάσεις για να μονιμοποιηθούν;», διερωτήθηκε ο κ. Κωνσταντίνου.

Υπενθυμίζεται ότι η ΟΛΤΕΚ τάσσεται υπέρ της ισχύος τριών καταλόγων για κάποιο χρονικό διάστημα, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλότητα στη μετάβαση. Σε δηλώσεις του στον «Φ», ο πρόεδρός της, Παναγιώτης Λυσάνδρου, αναφέρθηκε σε: α) Τον υφιστάμενο κατάλογο διορισίμων, β) το νέο κατάλογο διορισίμων που θα προκύψει από τις εξετάσεις που είναι και η θέση του Υπουργείου και γ) ο κλειστός κατάλογος με τους εκπαιδευτικούς που υπηρέτησαν την Εκπαίδευση.

ΑΚΕΛ: Ετοιμάζει πρόταση νόμου

Εξάλλου, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, ενημέρωσε ότι το κόμμα του ετοιμάζει πρόταση νόμου για τη συνέχιση της υφιστάμενης νομοθεσίας και μετά το 2027. Κι αυτό, όπως εξήγησε, διότι του χρόνου θα δημιουργηθεί χάος με τις αλλαγές που προωθούνται, αλλά και διότι το υφιστάμενο σύστημα δίνει την ευκαιρία σε νέους εκπαιδευτικούς να εισέλθουν στο εκπαιδευτικό σύστημα, ενώ, ταυτόχρονα, διασφαλίζει την εργασία σε εκπαιδευτικούς που έχουν την εμπειρία της διδασκαλίας και της τάξης. Ο κ. Χριστοφίδης απευθυνόμενος στην υπουργό Παιδείας της ανέφερε: «Θα μας ευγνωμονείτε που θα σας γλυτώσουμε από ένα τεράστιο χάος».