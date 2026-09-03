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Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι αντιμετωπίζουν επίθεση του Ιράν με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, μετά τις ανταλλαγές πυρών των τελευταίων ημερών ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ισλαμική Δημοκρατία.

«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή επιθέσεις του εχθρού με πυραύλους και drones έπειτα από αμαρτωλή επίθεση του Ιράν», σύμφωνα με ανακοινωθέν του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας του εμιράτου που δημοσιοποιήθηκε μέσω X.

تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية ، إثر العدوان الإيراني الاثم.



تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.



يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن… pic.twitter.com/vMkIV1AKuF September 3, 2026

«Σε ανταπόδοση για τα εγκλήματα που διαπράχτηκαν από την Αμερική εναντίον του ιρανικού λαού, βρίσκονται σε εξέλιξη επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Κουβέιτ», επιβεβαίωσε λίγο αργότερα η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Οι εχθροπραξίες αναζωπυρώθηκαν την Κυριακή στη Μέση Ανατολή, έπειτα από έναν μήνα σχετικής ηρεμίας, σενάριο που επαναλαμβάνεται από την αρχή του πολέμου, ο οποίος ξέσπασε στα τέλη Φεβρουαρίου και δεν έχει βρεθεί διπλωματική οδός για να τερματιστεί.

Χθες Τετάρτη το Ιράν επιτέθηκε εναντίον βάσεων στη Μέση Ανατολή –και στο Κουβέιτ– που χρησιμοποιούν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, σε αντίποινα για αμερικανικά πλήγματα στο έδαφός του για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα.

Στους βομβαρδισμούς την Τρίτη και την Τετάρτη σκοτώθηκαν 19 άνθρωποι στο Ιράν, ανάμεσά τους τέσσερις που βρίσκονταν σε γαμήλια τελετή, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαεΐ καταδίκασε το «έγκλημα πολέμου» αυτό, τονίζοντας πως «βομβαρδίστηκε γαμήλια τελετή στο πλαίσιο της απελπισμένης προσπάθειας της Αμερικής να αποκρύψει την ήττα της».

Αποφασισμένο να ανταποδώσει, το Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ πως μπορούν να αναμένουν «νέα στρατηγική», σχεδιασμένη να «καταστρέψει τα θεμέλια» του εχθρού, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Από την πλευρά του, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε χθες την Τεχεράνη ότι ο στρατός του παραμένει έτοιμος να πλήξει το Ιράν «ανά πάσα στιγμή».

ΑΠΕ-ΜΠΕ