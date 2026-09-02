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Η νέα στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν «δεν θα συνεχιστεί για πολύ ακόμη», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας, ωστόσο, ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να εξαπολύσουν νέα επίθεση εάν χρειαστεί.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι η Τεχεράνη επιχειρούσε να αποκαταστήσει τα συστήματα ραντάρ και πυραύλων που είχαν πληγεί, ενώ ανέφερε ότι το Ιράν προσπαθούσε επίσης να κατασκευάσει πύραυλο για τη ρίψη ναρκών, τον οποίο, όπως είπε, οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν.

Παράλληλα, ο Τραμπ αναφέρθηκε στη συνάντησή του με στελέχη του πετρελαϊκού και ενεργειακού κλάδου, λέγοντας ότι έθεσε το ζήτημα της αισχροκέρδειας και ότι επιθυμεί να μειωθούν οι τιμές της βενζίνης στη λιανική.

Αναφερόμενος τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε ότι επιθυμεί να πραγματοποιήσει σύνοδο κορυφής με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν όταν οι πλευρές θα είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε ειρηνευτική συμφωνία.



skai.gr