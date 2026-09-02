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Μετά τη λίμνη Οντάριο, ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να βάζει στο στόχαστρο και την ονομασία των Στενών του Ορμούζ, προτείνοντας να μετονομαστούν προς τιμήν του σε «Στενά του Τραμπ».

Σε νέα του ανάρτηση αναφέρει: «Τώρα που το έχουμε υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, θα πρέπει να αλλάξουμε το όνομα των Στενών του Ορμούζ σε Στενά Τραμπ;;; Όπως και η ίδια η Αμερική, θα ήταν “πιο καυτά” από ποτέ!»

Ήδη κάποιοι από τους ακόλουθους του Ντόναλντ Τραμπ έσπευσαν να αντιδράσουν στην ανάρτηση με φωτογραφίες τεχνητής νοημοσύνης που απεικονίζουν το κρίσιμο για τη διεθνή ναυσιπλοΐα πέρασμα με την ονομασία «Στενά του Τραμπ».

naftemporiki.gr