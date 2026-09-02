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Ακόμη μία σορός ανασύρθηκε από το ναυάγιο ανοικτά της Κερύνειας, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στους εννέα.

Την εξέλιξη ανακοίνωσε ο «πρωθυπουργός» των κατεχομένων Ουνάλ Ουστέλ, αναφέροντας ότι η σορός εντοπίστηκε κατά τις έρευνες που πραγματοποιούν τα τουρκικά πλοία TCG Işın και TCG Alemdar. Μετά τον νέο εντοπισμό, οι αγνοούμενοι ανέρχονται πλέον σε 19.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη διερεύνηση για τα αίτια του δυστυχήματος και για τυχόν ευθύνες.

Την ίδια ώρα, ο Ουστέλ ανακοίνωσε την απομάκρυνση του «υπουργού Δημοσίων Έργων και Μεταφορών» Ερχάν Αρικλί, λέγοντας ότι τον ενημέρωσε ο ίδιος για την απόφασή του.

Όπως ανέφερε, η κίνηση αυτή έγινε ώστε η έρευνα να προχωρήσει χωρίς οποιαδήποτε σκιά και να διασφαλιστεί η ομαλή διερεύνηση της υπόθεσης από την «αστυνομία» και τη «δικαιοσύνη».