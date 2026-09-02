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Η Γκιουλτζάν Γκιουρέλ, εργαζόμενη στο Νοσοκομείο της Μερσίνας, η οποία έχασε τη ζωή της στη ναυτική τραγωδία της Κερύνειας, οδηγήθηκε στην τελευταία της κατοικία μετά από τελετή που πραγματοποιήθηκε στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου.

Συγγενείς και συνάδελφοί της δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους κατά τη διάρκεια της κηδείας. Μετά τις προσευχές, η σορός της μεταφέρθηκε στο κοιμητήριο Güneykent για την ταφή.

Όπως έγινε γνωστό, η Γκιουλτζάν Γκιουρέλ είχε ταξιδέψει στα κατεχόμενα μαζί με τον πατέρα της, Μπαϊράμ Παϊάμ, την αδελφή της, Έντα Παϊάμ, και την κόρη της, Τουσέμ, προκειμένου να επισκεφθούν τον αδελφό της, Μεχμέτ Παϊάμ, ο οποίος είναι στρατιωτικός.

Μετά την επίσκεψη, η οικογένεια επιβιβάστηκε στο επιβατικό πλοίο για να επιστρέψει στη Μερσίνα, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο επίκεντρο της τραγωδίας.

Κατά τη διάρκεια του πανικού που επικράτησε όταν το πλοίο άρχισε να ανατρέπεται, η Γκιουλτζάν Γκιουρέλ φέρεται να έβγαλε το σωσίβιο που φορούσε και να το έδωσε στην κόρη της.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, είπε επίσης στην αδελφή της Ζαχιντέ: «Από εδώ και πέρα σου εμπιστεύομαι την κόρη μου».

Πηγή: kibrispostasi