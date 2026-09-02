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Δεν κατάφερε να συγκεντρώσει την απαραίτητη πλειοψηφία και δεν εξελέγη αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Ακρίτα.

Στην ψηφοφορία συμμετείχαν συνολικά 288 βουλευτές. Υπέρ της υποψηφιότητάς της ψήφισαν 119, ενώ 169 δήλωσαν «παρών», με αποτέλεσμα να μην πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπει ο Κανονισμός της Βουλής για την εκλογή της.

Την κ. Ακρίτα δεν ψήφισε η ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας, ενώ στηρίχθηκε από τις ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς και του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ και της Πλεύσης Ελευθερίας, καθώς και του ανεξάρτητου βουλευτή Αλέξανδρου Αυλωνίτη.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς η υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της Ε’ Αντιπροέδρου είχε προκαλέσει αντιδράσεις και διαφωνίες μεταξύ των κομμάτων.

Μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας για την Ε’ Αντιπροεδρία της Βουλής, η Έλενα Ακρίτα σημείωσε πως, «οι 119 ψήφοι δεν είναι ήττα. Είναι μια συλλογική έκφραση αντίδρασης και οργής απέναντι σε μια κυβέρνηση που επιχειρεί να επιβάλει τους δικούς της όρους ακόμη και στη λειτουργία της Βουλής».

Για μελανή σελίδα στην ιστορία της Βουλής έκανε λόγο η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. «Σήμερα γράφτηκε άλλη μια μελανή σελίδα με υπογραφή του ίδιου του πρωθυπουργού. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία εκδικείται τον ΣΥΡΙΖΑ και ένα από τα πιο δραστήρια μέλη του, την Έλενα Ακρίτα, με αποτέλεσμα να αφαιρεί πραξικοπηματικά μια ψήφο από την προοδευτική αντιπολίτευση στη Διάσκεψη των Προέδρων και τη γυναικεία παρουσία, μετά από 30 ολόκληρα έτη. Σήμερα, για άλλη μια φορά, αντιλαμβανόμαστε όλοι και όλες πώς καταλαβαίνει ο ίδιος ο Έλληνας πρωθυπουργός τη Βουλή και τους θεσμούς, ως κομματικό και οικογενειακό φέουδο. Σήμερα εκδικείται όσες και όσους δίνουν τη μάχη απέναντι στην αλαζονεία της Δεξιάς», τόνισε.

ΚΥΠΕ