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Την ανάγκη για πιο ενεργή και ουσιαστική παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μέση Ανατολή υπογράμμισε την Τετάρτη ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, κατά την άφιξή του στο άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων που διεξάγεται στο Γουίκλοου της Ιρλανδίας.

«Συναντιόμαστε σε μια περίοδο παρατεταμένης πολυκρίσης, από την Ουκρανία έως τη Μέση Ανατολή, και σε τέτοιες περιόδους είναι σημαντικό να διεξάγονται ειλικρινείς και ανοικτές συζητήσεις στρατηγικού χαρακτήρα. Και αυτός είναι, παραδοσιακά, ακριβώς ο χαρακτήρας των συναντήσεων Gymnich», δήλωσε ο κ. Κόμπος στις δηλώσεις του κατά την άφιξή του.

Σημείωσε ότι θα συζητήσουν «τη συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας», προσθέτοντας ότι οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα έχουν μαζί τους έξι ομολόγους τους από χώρες εκτός ΕΕ, «οι οποίες, ωστόσο, διατηρούν στενούς δεσμούς με την ΕΕ».

«Και το μήνυμα θα είναι ένα μήνυμα συνεχιζόμενης στήριξης προς την Ουκρανία, ένα μήνυμα που είναι απολύτως σαφές και πολύ σημαντικό να προβληθεί, ιδιαίτερα ενόψει της εβδομάδας υψηλού επιπέδου στη Νέα Υόρκη τις επόμενες ημέρες», πρόσθεσε.

Ο κ. Κόμπος είπε ότι θα συζητηθεί επίσης πώς η δράση της Εξωτερικής Υπηρεσίας μπορεί να καταστεί πιο αποτελεσματική και αποδοτική, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της πολυμερούς συνεργασίας.

«Κατά τη συζήτηση αυτή, πρέπει να θυμόμαστε ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος συνεισφέρων, με ποσοστό 50% όσον αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια και 40% σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια», ανέφερε. Σημείωσε, ωστόσο, ότι αυτό «δεν μεταφράζεται άμεσα και αναλογικά σε διεύρυνση του πολιτικού εκτοπίσματος της ΕΕ». Πρόκειται για ένα ζήτημα που «χρειάζεται να εξεταστεί», πρόσθεσε.

Όσον αφορά την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ο κ. Κόμπος σημείωσε ότι «πρόκειται για μια κατάσταση όπου η διπλωματία συναντά τη σύγκρουση και όπου βρισκόμαστε σε μια διαρκή κατάσταση μεταξύ πολέμου και ειρήνης». «Και αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Είτε πρόκειται για το Ιράν, τα Στενά του Ορμούζ, τη Γάζα ή την Ερυθρά Θάλασσα. Σε όλα αυτά τα ζητήματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να είναι πιο ενεργή και πιο παρούσα», δήλωσε, σημειώνοντας ότι προσβλέπει στις συζητήσεις.

ΚΥΠΕ